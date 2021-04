Binance Exchange prévoit de répertorier les jetons d’actions Coinbase (COIN)

Le principal échange de crypto-monnaie Binance a annoncé son intention de lister le jeton de stock Coinbase (COIN) après que Coinbase devienne public sur le Nasdaq. Binance a publié cette nouvelle plus tôt dans la journée, notant qu’une fois que COIN sera coté sur le Nasdaq, il lancera immédiatement le trading COIN. Ce faisant, l’échange cherche à permettre aux utilisateurs d’échanger des fractions d’actions de Coinbase via le site Web de Binance.

Selon l’annonce, les jetons d’actions Binance sont des jetons numériques sans commission qui sont entièrement garantis par un portefeuille de dépositaire de titres sous-jacents, représentant les jetons en circulation. En détenant des jetons Stoke, les utilisateurs peuvent gagner des avantages économiques, y compris des dividendes, sur les actions sous-jacentes.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Selon certaines informations, le règlement SHO 201 ne s’appliquera pas à COIN avant le deuxième jour de négociation sur le Nasdaq. En effet, le titre ne s’est jamais négocié sur aucun marché coté au Nasdaq et n’a pas le cours de clôture de la veille. Étant donné que COIN est une cotation directe, il restera en suspension réglementaire jusqu’à ce que le Nasdaq ouvre ses activités. En raison des règles applicables, le Nasdaq a fixé le prix de référence de COIN à 181,21 livres car le jeton ne dispose pas de négociation soutenue sur un marché de placement privé.

Nasdaq a poursuivi en expliquant que le prix de référence n’est pas un prix d’offre et que personne n’a acheté ou vendu d’actions au prix susmentionné. Pour déterminer le prix d’ouverture public, le Nasdaq utilisera des données basées sur les ordres d’achat et de vente lors de l’enchère d’ouverture plus tard dans la journée.

Binance est prêt à lister plus de jetons d’équité après le succès de TSLA / BUSD

En incluant le jeton d’actions Coinbase, Binance permettra aux investisseurs particuliers d’acheter des entreprises qu’ils auraient précédemment jugées trop chères ou hors de portée. De plus, cette liste aidera à connecter le marché de la crypto-monnaie et le marché boursier traditionnel, car COIN sera tarifé et réglé sur BUSD, le stablecoin de Binance.

Les nouvelles de cotation COIN / BUSD interviennent après que Binance a commencé à négocier des actions tokenisées lundi et a répertorié la paire de négociation TSLA / BUSD. Après la cotation, la paire a obtenu une forte réponse du marché en affichant un volume de négociation de 4,86 ​​millions de livres sterling en seulement trois jours. À cette fin, Binance a noté qu’elle cherchait à continuer à s’adapter aux demandes du marché en répertoriant davantage de jetons et de caractéristiques d’actions.

La bourse a ajouté que la négociation d’actions sera active pendant les heures de négociation traditionnelles. Cependant, le marché boursier n’est pas disponible pour les personnes vivant aux États-Unis, en Chine et en Turquie, entre autres juridictions restreintes. Binance a ajouté que les marchands éligibles doivent approuver les exigences Know Your Customer et les autres conditions de conformité avant de participer.

Astuce: Vous recherchez une application pour investir judicieusement? Négociez en toute sécurité en vous inscrivant avec notre option préférée, eToro: visitez et créez un compte