Binance fait face à la pression réglementaire mondiale sur les titres tokenisés Tesla et Coinbase

Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie, fait face à des plans réglementaires des régulateurs européens et de Hong Kong sur le respect des règles de sécurité lors de l’offre et de la commercialisation des produits.

Les régulateurs européens et hongkongais examinent de plus près les nouveaux échanges de jetons d’actions proposés par la bourse Binance. Les régulateurs tiennent à déterminer si les titres tokenisés proposés concernent des titres, ce qui signifierait que l’échange cryptographique doit disposer d’une licence pour offrir les jetons.

Binance a annoncé le lancement de titres tokenisés Tesla et Coinbase plus tôt ce mois-ci, permettant aux traders d’acheter des fractions des actifs en actions. Alors que la communauté crypto a célébré ce mouvement gigantesque, les régulateurs ne semblent pas très satisfaits que la UK Financial Conduct Authority (FCA) examine si toutes les règles de sécurité ont été suivies avant de lister les titres tokenisés, lit-on dans un rapport du Financial Times.

Dans une déclaration à FT, la FCA a déclaré qu’elle «travaillait avec Binance pour comprendre le produit, les réglementations qui peuvent s’appliquer et la manière dont il est commercialisé». Le communiqué a en outre ajouté qu’il est de la responsabilité de Binance de déterminer si les produits proposés sont des titres tombant par conséquent sous les limitations fournies par les régulateurs financiers tels que la FCA.

Tout en refusant de dire si les actifs tokenisés de Binance sont des titres, le régulateur financier allemand, Bafin, a déclaré:

«Si les jetons sont transférables, peuvent être échangés dans un échange cryptographique et sont dotés de droits économiques tels que des dividendes ou des règlements en espèces, ils représentent des titres et sont soumis à l’obligation de publier un prospectus.»

De plus, le régulateur financier de Hong Kong examine également la campagne de marketing de l’action Coinbase et Tesla auprès de ses citoyens, selon un rapport du South China Morning Post. Si elle est considérée comme une activité réglementée, Binance aurait besoin d’une licence pour exploiter les titres symbolisés dans le pays.

Selon la loi sur l’ordonnance sur les valeurs mobilières et les contrats à terme, «toute publicité, invitation ou document contenant une invitation à accepter d’acheter ou de céder des titres au public de Hong Kong doit être autorisé par la SFC.» Binance ne dispose pas d’une telle licence à Hong Kong et n’empêche pas les citoyens du pays de négocier les titres symbolisés – comme ils l’ont fait aux citoyens des États-Unis, de la Chine continentale et de la Turquie.

Binance, cependant, reste catégorique sur le fait que les titres symbolisés sont bien proposés dans le cadre des lois établies. L’équipe a déclaré que les clients achetaient un produit CM-Equity conforme à la réglementation financière européenne et à la réglementation bancaire de Bafin. Binance a dit,

«Actuellement, les utilisateurs achètent et vendent uniquement les jetons de et vers CM-Equity AG, ce qui ne nécessite pas de prospectus.»

Lujan Odera

Lujan est un auteur et éditeur de technologie blockchain et de crypto-monnaie. Il travaille dans le domaine des crypto-monnaies et de la technologie blockchain depuis 2015, l’aidant à acquérir suffisamment d’expérience pour être l’écrivain qu’il est aujourd’hui. Il est connu pour son style d’écriture simple qui permet aux novices de comprendre le domaine de la manière la plus simple.