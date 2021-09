Binance fait l’objet d’une enquête par les autorités américaines pour un éventuel délit d’initié : rapport

L’échange cryptographique mondial Binance ferait l’objet d’une enquête aux États-Unis pour s’être éventuellement livré à des délits d’initiés et à des manipulations de marché.

Citant des sources anonymes connaissant le sujet, Bloomberg rapporte que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) cherche actuellement à savoir si Binance ou son personnel ont profité de ses clients pour générer des bénéfices.

Selon Bloomberg, la bourse a accès à des millions de transactions et la CFTC se demande si l’entreprise a capitalisé sur ces informations en exécutant les commandes des clients en amont. Le rapport souligne que Binance gère une immense opération de trading où les clients achètent et vendent des actifs cryptographiques à hauteur de dizaines de milliards de dollars en dehors de la compétence des régulateurs gouvernementaux.

Bloomberg note également que la CTFC a récemment interrogé des témoins potentiels sur l’emplacement des serveurs de données de Binance, suggérant que le régulateur américain pourrait examiner s’il a ou non une autorité juridictionnelle sur l’échange.

Binance n’est pas encore formellement accusé d’avoir commis un quelconque acte répréhensible, et il n’est pas clair si l’enquête aboutira à une action officielle.

Un porte-parole de Binance a déclaré que la bourse avait une politique de «tolérance zéro» pour les délits d’initiés et s’assure que la société respecte un code éthique strict pour protéger les clients et l’industrie de la cryptographie au sens large.

Le porte-parole ajoute que tout travailleur contrevenant sera tenu responsable et fera face à une conséquence minimale de licenciement.

