Binance ferme les comptes de dérivés cryptos pour les nouveaux utilisateurs à Hong Kong

Les utilisateurs existants à Hong Kong ont trois mois pour clôturer leurs positions sur les contrats à terme cryptographiques, les options, les jetons négociés dans les produits à effet de levier et les marges proposés par Binance.

La plus grande bourse de crypto au monde Binance cessera d’ouvrir de nouveaux comptes pour le trading de dérivés crypto à Hong Kong alors qu’elle s’efforce d’appliquer une politique de conformité plus stricte

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ) a tweeté que Binance cesserait immédiatement d’ouvrir de nouveaux comptes pour échanger des dérivés cryptographiques pour de nouveaux utilisateurs à Hong Kong.

Les nouveaux utilisateurs de Hong Kong Binance ne peuvent plus ouvrir de comptes à terme et nous réduirons l’accès pour les utilisateurs existants. C’est l’une des nombreuses mesures proactives prises par Binance pour aider à établir les meilleures pratiques de conformité cryptographiques dans le monde.

Il restreindra également l’accès au trading de contrats à terme cryptographiques et d’autres produits dérivés pour les propriétaires de comptes existants.

CZ a partagé la déclaration de Binance, qui se lit comme suit :

« À compter de maintenant, les utilisateurs de Hong Kong ne pourront pas ouvrir de nouveaux comptes dérivés. De plus, à compter d’une date qui sera annoncée dans un avis ultérieur, Les utilisateurs de Hong Kong auront un délai de grâce de 90 jours pour fermer leurs positions ouvertes. Pendant la période de grâce, aucune nouvelle position ne peut être ouverte.

En tant que leader du marché, Binance évalue constamment ses offres de produits et de services. Nous restreindrons les utilisateurs de Hong Kong concernant les produits dérivés (y compris tous les contrats à terme, options, produits sur marge et tokens à effet de levier) conformément à notre engagement de conformité.

Binance sera le premier échange majeur de crypto-monnaie et d’actifs numériques à restreindre de manière proactive l’accès aux produits dérivés aux utilisateurs de Hong Kong. Notre objectif est de créer un écosystème durable autour de la technologie Blockchain et des actifs numériques, et nous espérons que de tels efforts aideront l’industrie à se développer sur le marché local à long terme. »

Comme nous le voyons, les utilisateurs existants à Hong Kong ont trois mois pour clôturer leurs positions sur les contrats à terme cryptographiques, les options, les jetons négociés dans les produits à effet de levier et les marges proposés par Binance.

Obstacles réglementaires

Il convient de rappeler qu’un régulateur de Hong Kong (la Securities and Futures Commission locale) a annoncé que Binance Group n’avait pas de licence pour exercer une activité réglementée à Hong Kong. Ce n’est qu’un des nombreux obstacles réglementaires du mois dernier. Entre autres, l’autorité de régulation thaïlandaise a déposé une plainte pénale contre la bourse pour avoir fourni des opérations sans licence dans ce pays. De plus, l’Autorité monétaire des îles Caïmans a annoncé une enquête sur Binance. Et le régulateur polonais a rejoint la liste de ceux qui ont envoyé des avertissements à la bourse pour avoir opéré sans licence. Auparavant, l’Agence japonaise des services financiers avait déjà émis un avertissement similaire à la plateforme.

