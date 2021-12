Binance

Binance ferme son entité à Singapour après avoir acquis une participation de 18% dans un échange local sous licence

AnTy13 décembre 2021

La principale bourse de crypto-monnaie, la filiale singapourienne de Binance, Binance Asia Services Ltd., a retiré sa demande d’exploiter une plate-forme de trading de crypto dans la cité-État.

L’échange fiat-to-crypto a commencé l’année dernière le processus pour obtenir l’approbation des autorités de Singapour. L’entité singapourienne de Binance faisait partie des 170 entreprises qui ont demandé à l’Autorité monétaire de Singapour (MAS) un permis pour fournir des services de cryptographie.

Mais maintenant, il a commencé à mettre fin à ses activités et d’ici le 13 février, Binance.sg sera fermé.

Binance Asia a pris en compte « des considérations stratégiques, commerciales et de développement » avant de prendre la décision de retirer sa candidature à Singapour, a indiqué la société.

En septembre, Binance a déclaré qu’en raison de la réglementation locale, les utilisateurs de Singapour ne pourraient pas négocier sur sa plate-forme mondiale.

« Nous accordons toujours la priorité à nos utilisateurs, notre décision de fermer Binance.sg n’a donc pas été prise à la légère », a déclaré Richard Teng, PDG de l’entité de Binance à Singapour.

« Je suis reconnaissant à l’Autorité monétaire de Singapour pour son assistance continue à Binance Asia Services et nous attendons avec impatience les futures opportunités de travailler ensemble. »

Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, est l’actionnaire majoritaire de Binance Asia avec le bras VC de Temasek Holdings, Vertex Venture Holdings Ltd., un investisseur dans la société, selon un dossier de l’Autorité de la comptabilité et de la réglementation des entreprises.

Cette liquidation de Binance.sg est logique car la semaine dernière, Binance avait annoncé son intention d’acquérir 18% de la bourse de valeurs privée réglementée à Singapour Hg Exchange (HGX). Il achètera la participation post-money, y compris son propre investissement, via Binance Asia Services.

HGX a récemment obtenu une licence reconnue d’opérateur de marché de la MAS. CZ a dit,

« Binance a fait un investissement important dans la bourse réglementée HGX la semaine dernière. Cet investissement a rendu notre propre application quelque peu redondante. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour développer l’industrie de la cryptographie à Singapour. »

Dans sa déclaration, la société a déclaré qu’elle recentrerait ses opérations à Singapour vers la technologie blockchain. Chia Hock Lai, coprésident de la Blockchain Association Singapore, a déclaré dans un communiqué :

« Toutes les activités de cryptographie ne sont pas réglementées, et de plus en plus de grands acteurs de la cryptographie pourraient envisager d’avoir des entités distinctes réglementées et non réglementées, afin d’optimiser leurs modèles de revenus et de partenariat dans différentes juridictions. »

