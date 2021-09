in

À l’avenir, les clients de Binance à Singapour perdront l’accès au trading spot de crypto-monnaie. Les dépôts d’argent Fiat ne seront pas non plus possibles. La possibilité d’acheter des crypto-monnaies via des canaux d’échange liquide ou fiduciaire disparaîtra également. Tout cela entrera en vigueur le 26 octobre.

Le plus grand échange cryptographique au monde a déclaré sur son site Web :