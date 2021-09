Binance finalise l’intégration au réseau Ronin d’Axie Infinity (AXS) et de Smooth Love Potion (SLP)

Pour Éditeur quotidienBitcoin

A partir de ce samedi ouvriront les retraites du réseau Ronin d’AXS et SLP.

Binance a annoncé aujourd’hui avoir achevé l’intégration des réseaux Ronin Axie Infinity (AXS) et Smooth Love Potion (SLP) et ouvert des dépôts pour les jetons Ronin AXS et SLP. Les retraites du réseau Ronin ouvriront à partir de ce samedi 4 septembre 2021 à 00h00 (UTC).

En plus de prendre en charge les dépôts et les retraits de jetons Ronin AXS et SLP, Binance continuera à prendre en charge les dépôts et les retraits de jetons ERC20 et BEP20 AXS & SLP.

Comme beaucoup le savent, Axie Infinity est le jeu crypto en vogue, qui rend les utilisateurs fous dans de nombreux pays, dont les Philippines, le Venezuela et l’Argentine. En fait, hier, nous avons signalé qu’Axie Infinity, qui est basé sur le modèle Play-To-Earn ou jouer pour gagner, a généré un volume de ventes de plus de 800 millions de dollars US au cours des 30 derniers jours.

Le jeu en ligne, développé par le studio Sky Mavis, permet aux joueurs de réaliser un profit en achetant, en élevant et en vendant des animaux de compagnie numériques tokenisés appelés Axies. AXS et SLP sont les crypto-monnaies du jeu, la première est le jeton de gouvernance et la seconde est celle qui vous permet de créer de nouveaux animaux de compagnie numériques, qui sont ceux qui s’affronteront pour gagner plus de pièces.

Ronin est une sidechain liée à Ethereum spécialement conçue pour ce jeu.

Il convient de noter que le jeton AXS a connu une croissance de son prix de plus de 13 600 % depuis son prix en janvier 2021. Par rapport au mois dernier, il a augmenté de 96 %, comme on peut le voir dans CriptoMercados. Au lieu de cela, SLP a réduit son prix de 30% le mois dernier.

Si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement d’Axies, vous pouvez lire l’expérience d’un joueur qui est entré avec une bourse.

