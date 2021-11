Binance intègre Arbitrum One et ouvre les dépôts ETH de couche deux

Binance (BNB / USD) a annoncé l’intégration du réseau central d’Arbitrum One et a ouvert des dépôts Ether (ETH / USD) sur la couche deux d’Arbitrum One, a rapporté CoinTelegraph. Désormais, les utilisateurs de Binance peuvent déposer n’importe quel jeton ERC-20 sur le réseau Ethereum en utilisant Arbitrum rapidement et à moindre coût.

Coûts réduits, vitesses plus élevées

Arbitrum est un protocole de troisième génération de couche deux avec des vitesses plus élevées et des coûts inférieurs à ceux du réseau principal Ethereum. Il fonctionne avec un contrat Ethereum hors chaîne. Binance a ajouté qu’elle autoriserait les retraits d’ETH sur la couche deux du réseau Arbitrum One dans un avenir proche. Cela en ferait l’un des premiers CEX avec un support de couche deux.

Arbitrum résout les problèmes de congestion du réseau

Bien qu’il reste le réseau de blockchain le plus important au monde, la croissance rapide d’Ethereum a été étouffée par des problèmes tels que la congestion du réseau et des frais énormes. En utilisant un protocole de consensus Ethereum multicouche qui permet des transactions quasi instantanées et une évolutivité illimitée à une fraction du coût, Arbitrum résoudra ces problèmes.

Un grand pas en avant pour Binance

À une époque où les échanges atomiques inter-chaînes et les échanges décentralisés gagnent en popularité sur le marché, l’intégration par Binance des dépôts ETH de couche deux est un énorme pas en avant. L’intégration d’Arbitium est une bonne nouvelle pour l’adoption d’Ethereum, et Binance est le plus grand échange de crypto-monnaie au monde en volume.

Fonds retirés directement à Arbitrum

Binance permettrait aux utilisateurs de retirer leurs fonds directement à Arbitrum. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune annonce concernant les retraits d’éther avec le lancement de la couche deux du réseau Arbitrum One.

Selon l’investisseur crypto néo-zélandais Lark Davis, Binance s’efforce d’autoriser les retraits directs d’ETH vers Arbitrum. Il a tweeté :

SAINTE VACHE !!!!! Binance est sur le point d’activer les retraits de la couche deux directement vers Arbitrum, c’est MASSIF pour l’adoption d’Ethereum !

Les rollups et les sidechains continueront d’aider à faire évoluer l’ETH

Alors qu’Ethereum vise l’évolutivité et Ethereum 2.0, l’intégration des fonctionnalités de la couche deux est un grand pas dans la bonne direction. Néanmoins, la version Ethereum 2.0 n’empêchera pas les plates-formes de couche deux d’aider à améliorer l’évolutivité.

Des technologies telles que les chaînes latérales et les piles continueront d’aider Ethereum 2.0 à évoluer après la mise en œuvre complète du sharding.

