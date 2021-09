Binance intègre un nouveau manager à la tête de son bureau de Singapour Crypto new media

Binance améliore le statut de Singapour en tant que plaque tournante de la crypto-monnaie et du bitcoin grâce à ses dernières manœuvres de recrutement. Le numéro un mondial des échanges de devises numériques par volume de transactions quotidien a annoncé qu’il embauchait Richard Teng en tant que nouveau PDG de son bureau de Singapour.

Teng est un ancien cadre de Singapore Exchange qui possède les compétences dont l’entreprise a besoin pour garantir que les protocoles de monnaie numérique évoluent de manière appropriée. Dans un communiqué, Changpeng Zhao – le fondateur et PDG de Binance – a expliqué :

Richard est un dirigeant chevronné du conseil d’administration et de niveau C avec trois décennies d’expérience dans les services financiers et la réglementation. Nous sommes ravis que Richard dirige l’équipe de Binance Singapour pour sécuriser des partenariats plus stratégiques, favoriser l’innovation et faire avancer l’écosystème local de crypto-monnaie à Singapour… Binance n’est pas seulement un leader en matière d’innovation technologique ; nous serons également un chef de file en matière de conformité réglementaire. Le fait que Richard nous rejoigne est un grand pas dans cette direction.

Dans le passé, Teng a été PDG de l’Autorité de réglementation des services financiers du marché mondial d’Abu Dhabi. Auparavant, il était directeur de la réglementation à la Bourse de Singapour et directeur du financement des entreprises à l’Autorité monétaire de Singapour. Dans une interview, Teng a exprimé son enthousiasme à l’idée de se joindre à Binance, affirmant :

Je suis ravi de rejoindre Binance Singapour en cette période charnière pour l’industrie de la blockchain et de la cryptographie. J’ai hâte de travailler avec la talentueuse équipe de Binance Singapour pour favoriser la croissance de notre entreprise de manière réactive et durable en répondant aux besoins des investisseurs, en adhérant aux meilleures pratiques et en respectant les normes réglementaires. Nous assistons à l’adoption rapide par le grand public de la technologie blockchain et de la cryptographie, ce qui conduit à la nécessité d’une meilleure compréhension et appréciation parmi les individus, les institutions et les gouvernements. Nous cherchons à travailler en étroite collaboration avec les leaders de l’industrie et les décideurs politiques pour améliorer la compréhension de cette industrie à croissance rapide et soutenir sa croissance durable.