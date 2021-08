Binance introduit le KYC obligatoire pour se conformer à la réglementation | Invezz

Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie par volume de transactions, a mis à jour ses politiques de produits et de services pour prendre en charge la vérification obligatoire Know Your Customer (KYC). La bourse a annoncé cette nouvelle plus tôt dans la journée, notant qu’elle avait apporté cette modification en réponse aux changements dans les normes de conformité mondiales. De plus, Binance affirme que ces changements visent à améliorer la protection des utilisateurs et à créer un environnement de cryptage sécurisé pour ses clients.

Selon l’annonce, les changements de politique obligeront les nouveaux utilisateurs à effectuer une vérification intermédiaire pour accéder aux produits et services Binance. Celles-ci incluent des fonctionnalités de base telles que le commerce, le dépôt et le retrait de crypto-monnaies.

Les utilisateurs existants qui n’ont pas terminé la vérification intermédiaire auront des fonctionnalités limitées dans leurs comptes. Selon Binance, ces utilisateurs peuvent uniquement retirer des fonds, annuler des commandes, fermer des positions existantes et effectuer des remboursements. Cependant, Binance a l’intention d’introduire ces limitations par phases pour réduire les perturbations pour les utilisateurs. Binance estime que l’ensemble du processus se déroulera sans problème d’ici le 19 septembre à 00h00 UTC.

Appelant ses clients à suivre les étapes requises, Binance a déclaré :

Binance encourage fortement les utilisateurs à effectuer leur vérification intermédiaire immédiatement pour éviter les retards dans le processus de vérification et les restrictions à leur accès.

L’échange a réitéré que ces changements visent à soutenir ses efforts de KYC et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) pour assurer la protection des utilisateurs et lutter contre la criminalité financière.

Les régulateurs financiers s’unissent contre Binance

Binance a décidé d’apporter ces changements dans le but de sauver sa peau des régulateurs financiers qui ont de plus en plus réprimé ses opérations. Par exemple, la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a déclaré que Binance n’est pas autorisée à opérer dans le pays. En conséquence, le régulateur a totalement interdit Binance.

En juin, l’Agence des services financiers du Japon (FSA) a averti que Binance opérait dans le pays sans autorisation appropriée. C’est devenu le deuxième avertissement que le chien de garde a adressé à Binance, le premier étant arrivé en mai 2018.

Binance a également décidé de fermer le magasin au Canada en juin après que la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) a pris des mesures contre trois bourses de cryptographie pour non-respect des lois sur les valeurs mobilières. Sous la menace imminente de sanctions réglementaires, Binance a volontairement quitté le Canada et a demandé à tous les utilisateurs ontariens de fermer les positions ouvertes avant le 31 décembre 2021.

Alors que Binance est resté fidèle au cap après ces événements, la dernière goutte a été une annonce du 18 août de De Nederlandsche Bank (DNB), la banque centrale néerlandaise. Selon l’autorité, Binance opérait aux Pays-Bas sans l’enregistrement légal requis.

