Binance Labs sponsorise Biswap de manière stratégique

Le 20 octobre 2021, Binance Labs a annoncé qu’il apporterait un financement stratégique à Biswap, qui est une entreprise très bien notée sur le réseau Binance Smart Chain. Le hub Biswap s’engage dans l’échange décentralisé d’actifs basés sur la blockchain. En outre, il agit également comme protocole sous-jacent pour l’extraction de liquidité pour d’autres échanges DeFi, c’est-à-dire en tant que teneur de marché automatisé (AMM). Il a remporté le prix du constructeur le plus précieux (MVB) de la Binance Smart Chain pour son parcours remarquable. Ce prix est financé par l’Initiative MVB II de la Binance Smart Chain, un programme international qui parraine les développeurs de programmes et les BUIDLers sur la Binance Smart Chain.

Par conséquent, ce n’était qu’une question de temps avant que Binance Labs, l’équipe de financement et le fournisseur de capital-risque de Binance, ne commence à financer Biswap. En fait, Biswap est le premier échange décentralisé qui propose trois types de projets de référence. Les clients pourront gagner une partie des revenus provenant des activités de leurs arbitres via trois volets – Farms, Launchpools et Swaps – qui fonctionnent tous sur le réseau Binance Smart Chain.

Selon Nicole Zhang, directrice de Binance Labs, la popularité continue de Biswap et son infrastructure innovante en ont fait un bon choix pour le parrainage de Binance Labs, qui se concentre actuellement sur la promotion des programmes de finance décentralisée et de blockchain. Cela est conforme à la devise de Binance Labs, qui est de permettre la progression d’un personnel technique rapide et capable d’apporter de bons changements au secteur de la blockchain, tout en augmentant l’expansion de l’écosystème Binance Smart Chain.

Le parrainage stratégique proposé permettra à Biswap d’accélérer l’expansion et le développement de son hub d’échange décentralisé (DEX). À son tour, le BSC permettra un assouplissement des conditions et règlements d’échange sur Biswap.