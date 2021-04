Binance lance des jetons d’actions négociables dans Tesla

Bourse de crypto-monnaie Binance lance des jetons d’actions négociables qui visent à permettre à une plus grande partie du public d’empocher des rendements en capital sur les actions, y compris les dividendes potentiels, sans avoir à acheter des actions traditionnelles complètes.

La première action cotée en bourse sous la forme d’un jeton d’actions Binance sera Tesla, dont le cours de l’action oscille actuellement autour de 700 dollars. Plutôt que d’acheter une action traditionnelle complète, pour laquelle la conservation d’un certificat d’action physique est requise, les utilisateurs peuvent acheter aussi peu qu’un centième d’une action Tesla représentée par un jeton numérique. Binance a déclaré:

«Chaque jeton numérique représente une part d’actions et est entièrement soutenu par un portefeuille de dépôts de titres sous-jacents qui représente les jetons en circulation. Les utilisateurs pourront échanger des jetons fractionnaires. »

Un centième de jeton d’actions représente donc la même fraction d’une action Tesla, et les cours des actions seront réglés en Binance USD (BUSD), un stablecoin indexé sur le dollar américain et émis par Paxos Trust Company. Les jetons d’actions ne sont pas échangeables contre des actions.

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, estime que les jetons d’actions numériques constitueront un pont entre les marchés traditionnels et cryptographiques et élargiront l’accès aux marchés boursiers, ce qui se traduira par un «avenir financier plus inclusif».

La négociation des jetons d’actions numériques se fera sans commission et le produit a été développé en collaboration avec la société d’investissement allemande agréée CM-Equity AG et la plateforme de tokenisation d’actifs basée en Suisse Digital Assets AG. La participation à leur négociation n’est pas ouverte aux juridictions restreintes telles que la Chine, la Turquie et les États-Unis, et un processus Know Your Customer doit être complété pour devenir éligible en tant que commerçant de jetons d’actions numériques sur la bourse.

Le premier trimestre 2021 de Binance a été solide, selon une annonce de lundi, avec une croissance de 260% du volume échangé et une augmentation de 346% du nombre d’utilisateurs. Pendant ce temps, le jeton natif Binance Coin (BNB) de l’échange a augmenté de plus de 900% jusqu’à présent cette année.