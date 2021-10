Binance lance un fonds BSC de 1 milliard de dollars, l’approbation de l’ETF à terme BTC pourrait arriver bientôt et Celsius lève 400 millions de dollars: Hodler’s Digest, 10-16 octobre

Venir tous les samedis, Le résumé de Hodler vous aidera à suivre chaque nouvelle importante qui s’est produite cette semaine. Les meilleures (et les pires) citations, les points forts de l’adoption et de la réglementation, les principales pièces de monnaie, les prévisions et bien plus encore – une semaine sur Cointelegraph en un seul lien.

Les meilleures histoires cette semaine

Binance va lancer un fonds de 1 milliard de dollars pour développer l’écosystème BSC



Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, a annoncé cette semaine un fonds d’accélération d’une valeur de 1 milliard de dollars. Les fonds serviront à soutenir le développement de l’écosystème Binance Smart Chain.

Binance a souligné que la somme à 10 chiffres fera partie d’un modèle de développement à plusieurs niveaux dans quatre domaines spécialisés : le développement des talents, le programme d’incitation à la liquidité, le programme Builder et le programme d’investissement et d’incubation.

Le plus grand bienfaiteur du fonds serait le programme d’investissement et d’incubation, qui recevra environ 500 millions de dollars, selon Binance. La branche se concentrera sur l’expansion multichaîne dans des domaines tels que les métavers, les jeux, la réalité virtuelle et l’intelligence artificielle.

Coinbase suit FTX et Binance dans le lancement du marché NFT



Coinbase a annoncé mardi le lancement d’un marché NFT plus tard cette année. La plate-forme prendra initialement en charge les jetons de la blockchain Ethereum et sera lancée aux États-Unis avant d’être étendue à l’échelle mondiale.

Étant donné que Coinbase a compté environ 68 millions d’utilisateurs vérifiés et 8,8 millions d’utilisateurs actifs par mois au deuxième trimestre, la nouvelle plate-forme NFT de la société pourrait bientôt concurrencer sérieusement des géants tels qu’OpenSea.

La preuve en a été constatée après l’annonce, les inscriptions à la liste d’attente ayant atteint près de 1,1 million de personnes en 48 heures. En revanche, les données de DappRadar montrent qu’OpenSea a une moyenne mobile sur 30 jours de 261 000 utilisateurs actifs.

Les dirigeants du G7 publient des directives sur la monnaie numérique de la banque centrale



Le forum du Groupe des Sept (G7), composé des sept plus grands pays économiques avancés du monde, a discuté cette semaine d’une forme totalement centralisée d’actifs numériques appelée monnaies numériques de banque centrale (CBDC). La réunion a abouti à l’approbation de 13 principes de politique publique concernant leur mise en œuvre.

Le G7 a déterminé que toute CBDC nouvellement lancée ne devrait « ne pas nuire » à la capacité de la banque centrale à maintenir la stabilité financière, suggérant que le préjudice à la souveraineté individuelle en suivant ses habitudes de dépenses et en programmant son argent est sur la table.

Certaines des politiques axées sur les CBDC incluaient des mandats selon lesquels les monnaies numériques devaient être écoénergétiques et entièrement interopérables sur une base transfrontalière, tout en complétant le système actuel basé sur les espèces.

La société de prêt crypto Celsius Network lève 400 millions de dollars



La plateforme de prêt crypto Celsius Network a levé 400 millions de dollars dans un tour de table de financement par actions mené par la Caisse de dépôt et placement du Québec et WestCap. La société a déclaré qu’elle utiliserait les nouveaux capitaux pour doubler ses effectifs à environ 1 000 employés et élargir ses offres et ses produits.

« Ce n’est pas 400 millions de dollars. C’est la crédibilité qui accompagne les personnes qui ont rédigé ces chèques », a déclaré mardi le cofondateur de Celsius Network, Alex Mashinsky, dans une interview au Financial Times.

La société de gestion des risques cryptographiques Elliptic, qui a levé 60 millions de dollars en financement de série C, est une autre entreprise qui a conclu une augmentation de capital. Le cycle a été dirigé par Evolution Equity Partners et comprenait le soutien de SoftBank Vision Fund 2, AlbionVC, Digital Currency Group, Wells Fargo Strategic Capital et SBI Group, pour n’en nommer que quelques-uns.

Les meilleurs ingénieurs travaillant sur le portefeuille de Facebook rejoignent le fonds crypto d’A16z

Des rapports ont fait surface lundi selon lesquels deux des meilleurs ingénieurs travaillant sur le projet effrayant de monnaie numérique de Facebook ont ​​fait leurs valises et ont fait une randonnée dans la société de capital-risque Andreessen Horowitz (a16z).

Les ingénieurs qui ont échappé aux griffes de Mark Zuckerberg s’appellent Nassim Eddequiouaq et Riyaz Faizullabhoy. Le duo a passé deux ans à travailler sur le portefeuille numérique de Facebook baptisé Novi. Faizullabhoy occupera le poste de directeur de la technologie de la division crypto d’a16z, tandis qu’Eddequiouaq assumera le rôle de directeur de la sécurité de l’information.

« Andreessen Horowitz a fait preuve d’un dévouement impressionnant pour faire progresser l’ensemble de l’écosystème de la cryptographie au cours de la dernière décennie, et nous avons sauté sur l’occasion de rejoindre leur équipe de premier plan et de fournir un support technique à leur portefeuille en pleine expansion », a déclaré Faizullabhoy.

Gagnants et perdants

En fin de semaine, Bitcoin (BTC) est à 60 687 $, Éther (ETH) à 3 817 $ et XRP à 1,13 $. La capitalisation boursière totale est de 2,44 $ mille milliards, selon CoinMarketCap.

Parmi les 100 plus grandes crypto-monnaies, les trois principaux gagnants d’altcoins de la semaine sont Stacks (STX) à 38,94 %, Protocole perpétuel (PERP) à 30,55% et Telcoin (TÉL) à 24,63 %.

Les trois principaux perdants d’altcoin de la semaine sont Arweave (RA) à -21,68 %, Terra (LUNA) à -17,50% et Fantom (FTM) à -15,41%.

Les citations les plus mémorables

« Le bitcoin est beaucoup moins risqué à 43 000 $ qu’il ne l’était à 300 $. C’est maintenant établi, d’énormes sommes d’argent en capital-risque y ont été investies et toutes les grandes banques s’impliquent.

Bill Miller, fondateur de Miller Value Partners

« Je pense que la grande différence entre Ethereum et Bitcoin est que Bitcoin est une plate-forme où la valeur de l’écosystème vient de la valeur de la monnaie mais, dans Ethereum, la valeur de la monnaie vient de la valeur de l’écosystème. »

Vitalik Buterin, co-fondateur d’Ethereum

« Je peux dire » j’ai un ETF or ou un ETF Bitcoin « , mais je stocke cet or dans mon sous-sol. La SEC va-t-elle autoriser cela? Probablement pas. À moins que les entreprises ne puissent montrer qu’elles peuvent le garder et résoudre un grand nombre des problèmes spécifiquement mentionnés par Gensler, cela ne fonctionnera pas.

Parc Tad, fondateur et PDG de Volt Equity

«Je ne suis pas un étudiant de Bitcoin et où ça va aller, donc je ne peux pas vous dire si ça va à 80 000 $ ou à zéro. Mais je crois qu’il y a un rôle énorme pour une monnaie numérisée, et je pense que cela va aider les consommateurs du monde entier – qu’il s’agisse d’un Bitcoin ou autre chose, ou plus d’une monnaie numérique officielle gouvernementale, un dollar numérique, qui jouera . «

Larry Fink, président de BlackRock

« Nous n’avons même pas atteint la partie croissance parabolique du Web 3, qui va créer une richesse incalculable. »

Mark Yusko, PDG de Morgan Creek Capital

« La raison pour laquelle je possède Bitcoin est que le gouvernement américain et tous les gouvernements de l’hémisphère occidental impriment de l’argent jusqu’à la fin des temps. »

Barry Sternlicht, co-fondateur de Starwood Capital Group

« De manière générale, nous avons traversé une longue période de faible inflation, et nous avons des banques centrales qui expérimentent en territoire inconnu avec une politique monétaire très, très souple. Il est parfaitement raisonnable que les gens veuillent une alternative à la monnaie fiduciaire.

Bill Winters, PDG de Standard Chartered

« Nous sommes constamment dans une bulle en crypto car il y a encore tellement de choses à construire. »

Franklin Bi, directeur du développement du portefeuille chez Pantera Capital

Prédiction de la semaine

La SEC autorisera probablement l’ETF à terme Bitcoin à négocier la semaine prochaine: rapports

L’approbation réglementaire d’un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin adossé physiquement a échappé à l’industrie de la cryptographie pendant des années. Cependant, une approche détournée de l’équation peut devenir réalité, plusieurs entités cherchant à obtenir l’approbation de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour un ETF Bitcoin basé sur des contrats à terme plutôt que sur une alternative adossée physiquement.

Deux de ces ETF, le ProShares Bitcoin Strategy ETF et l’Invesco Bitcoin Strategy ETF, pourraient voir le feu vert de la SEC au cours de la semaine du 18 octobre, selon les tweets de vendredi d’Eric Balchunas, analyste principal des ETF chez Bloomberg.

« Les ETF à terme Bitcoin ont déclaré ne pas rencontrer d’opposition à la SEC, selon plusieurs sources le confirmant (à part, j’entends la même chose) », a tweeté Balchunas avec un article de Bloomberg. « Accord à peu près terminé. Attendez-vous à des lancements la semaine prochaine. Balchunas a déclaré qu’il pensait personnellement que l’approbation était probable à plus de 90 %. Au début du mois d’octobre, Balchunas a mentionné une probabilité de 75 % pour le feu vert de l’ETF à terme Bitcoin en octobre.

Cependant, la Commission pourrait également retarder sa décision. Cointelegraph a publié cette semaine un article séparé couvrant les commentaires de Todd Rosenbluth, directeur principal de la recherche sur les ETF et les fonds communs de placement du CFRA, qui a noté que l’approbation des ETF à terme Bitcoin pourrait ne pas arriver avant 2022.

Pendant ce temps, des preuves ont fait surface vendredi montrant que les bases étaient en train d’être jetées pour une approbation potentielle par la SEC de l’ETF à terme Bitcoin de Valkyrie. Les actions de l’ETF ont reçu l’approbation d’enregistrement sur le Nasdaq par la SEC. Bien que la SEC puisse décider de reporter une décision pour cet ETF particulier jusqu’en décembre, la date limite actuelle est fixée au 25 octobre.

FUD de la semaine



Bitmain arrête l’expédition de plates-formes minières de cryptographie Antminer en Chine



Bitmain, le principal fournisseur d’équipements miniers de cryptographie, a fermé ses portes en Chine le 11 octobre. La société a été contrainte d’arrêter ses opérations à la suite du dernier recul du gouvernement chinois contre la cryptographie et la liberté diabolique qu’elle représente.

La société a déclaré que sa décision d’arrêter l’expédition de plates-formes minières cryptographiques faisait partie d’une réponse aux politiques de neutralité carbone et aux objectifs environnementaux de la Chine. Cependant, Bitmain continuera à fournir des plates-formes de minage cryptographiques Antminer aux utilisateurs du monde entier, y compris à Taïwan et à Hong Kong, tandis que la société a également augmenté sa capacité de production pour ses conteneurs miniers mobiles Antbox.

« À partir du 11 octobre 2021, Antminer cessera d’expédier vers la Chine continentale. Pour les clients en Chine continentale qui ont acheté des produits à long terme, notre personnel les contactera pour leur proposer des solutions alternatives », a déclaré Bitmain dans un communiqué.

L’ETF à terme Bitcoin sera probablement retardé jusqu’en 2022, selon le cabinet de recherche CFRA



Même si Eric Balchunas de Bloomberg a noté des probabilités importantes pour une approbation d’ETF basé sur des contrats à terme Bitcoin au cours de la semaine du 18 octobre (comme indiqué ci-dessus), Todd Rosenbluth de CFRA a exprimé un point de vue différent plus tôt cette semaine.

S’il admet qu’un produit à terme Bitcoin est susceptible d’être le premier à recevoir le feu vert de la SEC, Rosenbluth affirme que le secteur de la cryptographie devra peut-être attendre l’année prochaine en raison de l’environnement réglementaire assombri.

Le chercheur a également suggéré que les régulateurs pourraient attendre que tous ces produits atteignent leurs objectifs afin qu’ils puissent être approuvés simultanément pour éviter un « avantage du premier arrivé ».

Le régulateur estonien veut révoquer toutes les licences d’échange de crypto



Mercredi, il a été rapporté que Matis Mäeker, le chef de l’Unité de renseignement financier (FIU) estonienne, a exhorté le gouvernement estonien à retirer toutes les licences d’échange de crypto dans l’État.

Mäeker chercherait à rétablir le paysage réglementaire entourant la cryptographie, en la poussant dans une nouvelle direction. Le chef de la CRF a affirmé que le public n’était pas conscient des risques inhérents à l’industrie de la cryptographie, tout en soulignant les tropes habituels de comportements vilains tels que le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le piratage.

Il fait également valoir que, dans son état actuel, l’industrie cryptographique estonienne ne crée pas d’emplois pour les citoyens et ne contribue « rien d’important » aux autorités fiscales du pays.

« Ces risques sont très, très élevés. Nous devons réagir cardinalement et très rapidement », a-t-il déclaré.

Meilleures fonctionnalités de Cointelegraph



Crise du plafond de la dette américaine : un catalyseur pour le découplage ultime de la crypto ?

Beaucoup au sein et au-delà de l’industrie de la cryptographie pensent que l’impasse politique autour de l’augmentation du plafond de la dette rend les actifs numériques plus attrayants à long terme.

Crypto marque gros avec le football européen



Introduire la crypto et la blockchain dans le football n’est pas plus facile que de marquer un back-post tap-in : « Nous avons dû beaucoup éduquer, expliquer comment cela fonctionnait et pourquoi c’était intéressant pour eux. »

Le Metaverse, le play-to-earn et le nouveau modèle économique du jeu

L’industrie du jeu se développe rapidement et le modèle émergent de jeu pour gagner couplé à la blockchain et au métaverse est l’avenir.