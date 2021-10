Binance lance un fonds de croissance crypto de 1 milliard de dollars, voici comment il serait utilisé

Binance a annoncé le plus grand fonds crypto d’une valeur d’un milliard de dollars visant à accélérer l’adoption des actifs numériques et sa chaîne intelligente appelée Binance Smart Chain (BSC). Binance a qualifié son fonds crypto de plus grand programme de financement du genre dans l’ensemble de l’industrie des crypto-monnaies. La dernière annonce du fonds crypto intervient après un an de son fonds d’accélérateur BSC d’une valeur de 100 millions de dollars. Le fonds d’accélération BSC a été utilisé pour promouvoir l’utilisation de BSC et aider les nouveaux Dapps. Par conséquent, Binance a financé près de 40 projets avec des investissements allant jusqu’à 1 million de dollars, et 60 autres projets ont été ajoutés au programme d’incubation.

Le fonds crypto d’un milliard de dollars a été divisé principalement en quatre parties principales

100 millions de dollars pour le développement des talents, 100 millions de dollars pour le programme d’incitation à la liquidité, 300 millions de dollars pour le programme de construction 500 millions de dollars pour le programme d’investissement et d’incubation

Le premier échange de crypto au monde par volume de transactions s’efforce d’apporter une plus grande innovation au monde de la crypto et le fonds d’un milliard de dollars aidera à y parvenir. Binance a dit,

«Avec un total de 1 milliard de dollars de financement disponible, il s’agit du plus grand accélérateur de crypto au monde. Le programme est conçu pour stimuler la croissance et l’innovation des projets, renforcer la communauté au sens large et créer un bassin de talents crypto-natifs qui prépareront l’avenir de la crypto.

Binance continue de se concentrer sur le développement malgré les obstacles réglementaires

Au cours de l’année écoulée, Binance a été confrontée à des actions réglementaires et à des avertissements de près d’une douzaine de pays pour non-conformité. Alors que le fardeau réglementaire continue de s’alourdir pour l’échange de crypto, il continue de créer de nouveaux programmes de développement pour faire de Binance l’option mondiale incontournable pour les utilisateurs de crypto. Ces programmes d’accélération ont conduit à plusieurs entreprises prospères aujourd’hui. Polygon, la solution de deuxième couche d’Ethereum est un excellent exemple de produits réussis issus des programmes d’incubation et d’accélération de Binance.

Binane travaille également avec les régulateurs pour s’amender et devenir un échange cryptographique entièrement conforme dans les pays où il est actuellement opérationnel.

