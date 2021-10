Binance lance un fonds de croissance de 1 milliard de dollars pour Binance Smart Chain

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le fonds de Binance pour BSC est divisé en quatre programmes, dont un programme de développement des talents.

Exchange Binance a annoncé aujourd’hui le lancement d’un fonds de 1 milliard de dollars US pour développer l’écosystème Binance Smart Chain (BSC).

Il est temps d’accélérer le cheminement de Binance Smart Chain vers la mise à l’échelle et l’adoption massive. Nous annonçons le plus grand fonds de croissance de l’histoire des crypto-monnaies – le fonds de 1 milliard de dollars pour favoriser l’adoption non seulement de BSC, mais de l’ensemble de l’industrie Blockchain.

Objectifs de placement

Le fonds massif est divisé en quatre catégories : développement des talents, programme d’incitation à la liquidité, programme de construction et programme d’investissement et d’incubation.

Nous expliquons chaque catégorie :

1.- Le programme de développement des talents a une valeur de 100 millions de dollars américains et vise à conseiller les communautés de développeurs, à fournir des bourses universitaires aux institutions et à soutenir les activités de recherche et développement autour des crypto-monnaies et de la blockchain.

2.- Le programme d’incitation à la liquidité vaut également 100 millions de dollars américains et récompensera les fournisseurs de liquidités qui prennent en charge les protocoles de financement décentralisé (DeFi) basés sur BSC.

3.- Pour sa part, le programme de construction a une valeur supérieure à 300 millions de dollars US et se divise en deux sous-catégories : 100 millions de dollars US pour réaliser des hackathons, des bug bounties et des programmes de développement, et 200 millions de dollars US pour incuber 100 décentralisés applications qui sont construites sur BSC.

4.- Le dernier programme, le programme d’investissement et d’incubation, constitue la plupart du fonds avec 500 millions de dollars US. Son objectif est d’investir dans des startups dans tous les domaines, y compris l’informatique décentralisée, les jeux, le métaverse, la réalité virtuelle, l’intelligence artificielle et les services financiers basés sur la blockchain.

Croissance du BSC

« La croissance de BSC a attiré plus de 100 millions d’utilisateurs DeFi avec un financement de démarrage de 100 millions de dollars », a déclaré le PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao. « Avec la nouvelle contribution de 1 milliard de dollars, il peut perturber la finance traditionnelle et accélérer l’adoption massive des actifs numériques dans le monde pour devenir le premier écosystème Blockchain avec un milliard d’utilisateurs. »

Plus tôt cette année, Zhao a déclaré à The Block dans une interview qu’il se concentrait de plus en plus sur BSC, qu’il espère développer sur une plate-forme qui ressemble à Ethereum. «Nous voulons avoir environ 20 000 projets actifs ou plus, de vrais projets dans BSC. C’est l’objectif minimum que nous voulons atteindre au cours des deux prochaines années », a-t-il déclaré à l’époque.

Bien que Binance n’ait pas passé un bon moment cette année, avec des restrictions dans de nombreux pays, la société et son PDG ont maintenu une position optimiste.

