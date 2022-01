Binance lance une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs d’acheter des collections NFT

Binance NFT a annoncé l’introduction du mécanisme d’abonnement, une nouvelle fonctionnalité qui aidera les jetons non fongibles à acheter de nouveaux projets NFT facilement et équitablement.

La fonction de souscription de Binance est divisée en quatre phases : préparation, souscription, calcul et distribution.

Les amateurs de NFT et, en particulier, les investisseurs engagés dans la collection NFT peuvent témoigner du stress et de l’incertitude qui affectent souvent l’obtention des allocations lors des lancements. La forte demande de NFT drops a rendu impossible pour l’investisseur moyen pour un collectionneur d’acheter ses œuvres d’art préférées dans les collections basées sur la blockchain d’Ethereum, car les acheteurs s’engagent souvent dans des guerres des tarifs du gaz pour obtenir un avantage concurrentiel.

Binance Smart Chain et sa structure de frais relativement plus bas résolvent déjà le défi de l’Ethereum. Néanmoins, le modèle ci-dessus ne garantit pas une allocation et une participation équitables aux versions de la collection NFT. Le nouveau mécanisme d’abonnement serait conçu pour changer le récit.

Selon Binance, l’étape de préparation est plus ou moins une formalité. Il exige que les participants intéressés par un lancement NFT proposé aient au moins le nombre exact de jetons répertoriés pour participer. La page Abonnement est destinée à ceux qui réussissent la première phase, et c’est là que chaque utilisateur reçoit des « Billets de participation selon la ‘limite d’achat par utilisateur’ établie par le projet/créateur de NFT ».

Après la phase de souscription vient la phase de calcul dans laquelle la plateforme sélectionne les tickets gagnants parmi tous les tickets de participation souscrits de manière équitable et aléatoire. Un ticket gagnant permet à l’utilisateur d’acheter un NFT lors de la vente principale NFT. La phase de calcul marque le début de la phase de distribution au cours de laquelle les fonds souscrits sont distribués et les NFT sont distribués à tous les acheteurs retenus.

Le mécanisme d’abonnement ne garantit pas que tous les abonnés auront un NFT entre leurs mains, il montre seulement que Binance Exchange est disposé à donner à plus de personnes la possibilité de participer équitablement au lieu de compter sur la chance. Au-delà de Binance NFT, d’autres marchés NFT, dont Rarible et OpenSea, innovent également pour rendre leurs plateformes plus accessibles respectivement aux créateurs et aux acheteurs de NFT.

