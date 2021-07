Binance : les 4 erreurs qui mènent à l’échec dans le trading

Le trading est l’une des activités les plus rentables et directes pour accéder à de grosses sommes d’argent. Cependant, tout le monde ne le prend pas assez au sérieux et se dirige vers les plateformes sans objectifs clairs. Pour éviter de tomber dans ce dernier groupe, Binance a publié un article sur les 4 erreurs qui conduisent directement à l’échec des opérations de trading.

L’échec du commerce, que ce soit des crypto-monnaies ou tout autre actif, est très courant. Dans ce cas, l’aphorisme selon lequel tous les experts étaient autrefois des novices est valable. Ce sont précisément les moins expérimentés et les plus novices dans l’entreprise qui subissent les plus grosses pertes. La plupart abandonnent et un groupe sélectionné persévère et apprend de ses erreurs pour devenir des commerçants rentables.

C’est un processus difficile et plein de pertes momentanées. Cependant, les conseils d’experts sont la meilleure aide pour minimiser ces pertes. La chose la plus importante à assumer lorsqu’on se lance dans cette forme de trading est qu’il s’agit d’une activité sérieuse. Il doit être pris avec discipline et non comme amusant de placer des paris.

Quelles sont les 4 principales erreurs identifiées par Binance ?

Les erreurs que les traders inexpérimentés peuvent commettre sont nombreuses, mais il y en a quatre qui, selon Binance, sont les pires. Par conséquent, ils recommandent d’être à leur écoute pour ne pas être victimes de déception. Ce sont les quatre erreurs des traders débutants qui les mènent à l’échec :

Effet de levier exagéré

Greed est l’un des pires conseillers pour les commerçants, en particulier dans le monde des crypto-monnaies. Étant un marché extrêmement volatil, utiliser un effet de levier excessif est le moyen le plus sûr de tout perdre. Certains traders, lorsqu’ils concluent une bonne transaction avec un effet de levier élevé, veulent le répéter. C’est le moment où se produit l’extinction massive des commerçants débutants.

L’effet de levier peut générer de grosses sommes d’argent, puisqu’il multiplie le montant plusieurs fois. Dans le même temps, si le mouvement du prix de l’actif va dans la direction opposée à ce pari, l’ampleur des pertes est importante.

Personne ne peut devenir riche du jour au lendemain grâce au trading de crypto-monnaie. La stratégie de levier exagérée est terriblement insoutenable. “C’est comme viser un coup de circuit à chaque fois au bâton”, explique Binance dans le jargon du baseball, la première des quatre erreurs qui conduisent les traders à l’échec.

Les traders qui réussissent vraiment, explique le post, n’utilisent jamais un effet de levier qui dépasse leurs limites ou leur stratégie.

Faible gestion des risques

Ne pas accepter les défaites partielles et vouloir récupérer ce qui a été perdu rapidement pour continuer une bonne séquence est un faux pas qui coûte cher. L’improvisation et le jeu à l’aveugle n’épargnent pas les commerçants désespérés. Pour cette raison, une gestion responsable des risques est d’une importance vitale.

Une fois que la capacité et la tolérance aux pertes qui peuvent être obtenues dans un commerce ont été établies, des outils tels que le Stop Loss doivent être utilisés. Avec cela, les opérations qui ne sont pas routées correctement sont automatiquement fermées. Dans le même temps, des pertes plus importantes sont évitées et le compte du trader reste actif pour continuer à trader.

Ce n’est pas la même chose d’être désavantagé et de reculer pour se réorganiser que de mener une bataille perdue d’avance. Dans ce dernier cas, il n’y aura pas de seconde bataille pour vos fonds.

Par conséquent, ne pas utiliser les outils disponibles met les fonds du commerçant en danger inutile. Ainsi, l’irresponsabilité envers ses propres fonds avec une mauvaise gestion des risques est la deuxième des quatre erreurs que Binance déconseille de commettre.

Quatre sont les erreurs qui peuvent conduire à l’échec du trading, selon Binance. Apprenez à les connaître et à les éviter dans vos opérations.

Positions longues et risquées

Le portail de la bourse garantit que de nombreux commerçants appliquent le slogan audacieux “Go big or go home” lors de l’ouverture de leurs opérations. En ce sens, ils sont emportés par l’instinct d’adrénaline. Ainsi, une position de 10% peut durer longtemps, ce qui réduit la capacité de faire d’autres jeux courts et efficaces.

Parallèlement au temps que cela prend, il est fort probable que cela se termine mal. Il s’ensuit que ce mode de fonctionnement est contraire à la logique, souligne le post. Mettre tout l’argent dans une seule opération à 10% est quelque chose que tout investisseur, même le plus expert, pense très bien. De nombreux commerçants aguerris préfèrent éviter ce type de jeu.

Pour les débutants, il est vital de rester en vie pour accumuler les forces nécessaires à la croissance. Un 1% ou 2% serait des jeux plus raisonnables, bien que dans les premières étapes, ils ne signifient pas d’excellents résultats. Une fois avec des montants élevés, après un processus d’accumulation patient et discipliné, 1% sera plus rentable.

Alors que l’une des quatre erreurs soulignées par Binance est de penser qu’un pari long de 10% peut conduire à une séquence de victoires.

Manque de responsabilité

Comme nous l’avons déjà noté, le commerce doit être considéré comme une entreprise sérieuse. Par conséquent, la maturité, la discipline et la responsabilité doivent être prioritaires. La maîtrise de soi des émotions est l’une des compétences qui doivent être formées lors du trading.

C’est pourquoi l’un des chemins les plus sûrs vers l’échec dans le trading est d’opérer de manière compulsive.

Dans son livre « Thinking, fast and slow », Daniel Kahneman affirme que la pensée se divise en deux modèles. Le modèle 1 est irrationnel et c’est celui que nous utilisons 90 % de la journée. Avec lui, le cerveau économise de l’énergie et nous aide à accomplir des tâches dont nous ne nous souvenons même pas à la fin de la journée. Le modèle 2 est rationnel et est activé lorsqu’une situation extraordinaire se produit.

Cela peut être illustré par un bref exemple de conduite automobile sur une route familière et routinière. À ce moment-là, notre cerveau utilise le modèle 1. Mais si un événement inhabituel comme un accident à distance se produit soudainement, le modèle 2 est activé.

Dans le trading, il faut exercer le modèle 2. Au moment où le trader se sent épuisé ou en proie aux émotions du modèle 1, il doit se retirer.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport