Binance limite l’activité d’échange pour les utilisateurs non vérifiés ⋆ Crypto new media

Le principal échange de devises numériques Binance – sans doute la plus grande plate-forme de trading de crypto-monnaie au monde – prend de lourdes mesures contre les utilisateurs non vérifiés.

Binance s’oriente vers la limitation des clients non vérifiés

Dans une série de tweets, Changpeng Zhao – le PDG de la société – a annoncé que Binance limiterait le montant d’argent que les clients peuvent retirer ou retirer de leurs comptes quotidiennement, à condition qu’ils n’aient pas suivi le processus de vérification avec l’échange. Zhao a expliqué les détails comme tels :

Les limites de retrait quotidiennes seront ajustées de deux BTC à 0,06 BTC (environ ~ 2 000 USD) pour les comptes qui n’ont réussi que la vérification de base du compte.

Depuis environ un mois, Binance fait face à de fortes pressions réglementaires de la part de régions telles que le Canada, le Royaume-Uni et le Japon. Il n’y a pas si longtemps, une division de Binance connue sous le nom de Binance Markets Limited a été forcée de quitter le Royaume-Uni et de renoncer à tous les services qu’elle y offrait étant donné qu’elle ne se conformait prétendument pas aux règles monétaires qui avaient été mises en place.

Maintenant, il semble que l’entreprise essaie de regagner sa réputation et d’étendre ses ailes à d’autres territoires en contrôlant tous les clients et en garantissant un environnement sûr pour ses commerçants.

Changpeng Zhao a expliqué dans un communiqué :

Nous recrutons activement des dirigeants ayant une expérience en réglementation et en conformité. Binance est prête à aider les régulateurs du monde entier et à trouver ensemble le moyen optimal d’établir des règles du jeu équitables – la protection des consommateurs est importante pour nous tous. Nous voulons créer un écosystème durable autour de la technologie blockchain.

La situation est difficile dans la mesure où l’espace cryptographique a souvent été entaché de fraude et d’activités criminelles depuis le jour de son arrivée sur les lieux, l’idée même de la cryptographie est de donner à chacun la confidentialité financière qu’il recherche potentiellement. De nombreuses bourses, plates-formes de négociation de devises numériques et entreprises similaires ont mis en œuvre ce que l’on appelle des protocoles KYC ou « connaître votre client » qui exigent que les individus fournissent des données suggérant qu’ils sont qui ils sont. Cela peut inclure n’importe quoi, d’un numéro de sécurité sociale à une copie téléchargée de sa carte d’identité émise par le gouvernement.

La confidentialité est-elle affectée ?

Beaucoup ont estimé que cela entrave potentiellement l’objectif de la cryptographie de préserver la confidentialité et l’indépendance financière. Au moment de la rédaction, le processus de base de vérification de compte via Binance – celui qui permet des retraits quotidiens d’environ 2 000 $ – exige que les utilisateurs saisissent leurs adresses, noms et dates de naissance. Aucune pièce justificative n’est requise et les personnes peuvent donc fournir de fausses informations s’ils le souhaitent.

Ceux qui souhaitent aller au-delà de ces horizons doivent prendre davantage de mesures pour faire leurs preuves et doivent télécharger des copies de leur passeport ou de leur permis de conduire, ainsi que des selfies à des fins de vérification faciale. S’ils réussissent et que leurs comptes sont approuvés, ils peuvent retirer jusqu’à 100 BTC par jour.

Mots clés : Binance, bitcoin, Changpeng Zhao, KYC