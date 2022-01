Binance List Polkadot Glimmer Parachain Token | Invezz

Binance listera Glimmer (GLMR), la plus grande bourse au monde publiée sur son site Web. Les paires GLMR/BTC, GLMR/BUSD et GLMR/USDT ouvriront le 11 janvier à 16h00 UTC.

Les dépôts seront ouverts le même jour à 10h00 UTC en vue de la négociation. Les retraites pour GLMR ouvriront le 12 janvier à 15h00 UTC.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

La bourse indique que l’heure d’ouverture du retrait est une estimation et ne sert que de référence pour les utilisateurs. Vous pouvez voir le statut réel sur la page de retrait

Qu’est-ce que Glimmer ?

Glimmer est le jeton de gouvernance et d’utilité de Moonbeam, une blockchain conforme à EVM et basée sur un substrat qui fonctionne comme une parachain Polkadot (DOT / USD). Les utilisateurs peuvent participer à la participation, à la gouvernance, à l’obtention de récompenses en fournissant des liquidités et en payant des frais de transaction. Les frais d’inscription à la bourse sont nuls.

À propos de Moonbeam

Depuis le lancement de Moonbeam en avril 2020, l’équipe de développement a travaillé dur pour atteindre les jalons d’ingénierie et atteindre les objectifs de projet établis. Au cours des six premiers mois suivant l’annonce, l’équipe a livré un TestNet fonctionnel appelé Moonbase Alpha, compatible avec Ethereum (ETH / USD).

Ils ont reçu une subvention de la Fondation Web3 pour leur travail de développement d’un RPC Web3 pour les projets Frontier.

Faciliter les candidatures à Polkadot

Moonbeam permet de développer beaucoup plus facilement des applications sur la blockchain Polkadot par rapport à la mise en place d’un parathread ou d’une parachain complète car le substrat est puissant et complexe. Vous n’avez pas à vous soucier du calendrier d’émission, de l’économie des jetons, de la gouvernance, de la sécurité ou des nœuds d’incitation avec une application basée sur Moonbeam.

Si vous deviez lancer votre propre blockchain, vous auriez à faire face à tous ces problèmes.

Mise à niveau fluide et transparente d’un contrat intelligent à une parachaine complète

Selon le site Web, le chemin de mise à niveau d’un contrat intelligent / DApp Moonbeam pour devenir une parachain ou un parathread complet est fluide et sans tracas.

Vous pouvez profiter de la connexion complète de Moonbeam à la chaîne de relais Polkadot, que le modèle peu coûteux de Moonbeam paie de manière continue. C’est beaucoup moins cher que de payer vous-même pour un accès basé sur parachain ou sur parathread.

En juin de l’année dernière, Moonriver a été lancé à Kusama (KSM / USD) et est maintenant disponible.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

10/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent