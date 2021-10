Binance mettra fin aux transactions en yuan chinois après la forte interdiction de la crypto en Chine

Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, a annoncé mercredi qu’elle mettrait fin aux échanges de client à client (C2C) en yuan chinois (CNY) avant la fin de cette année.

La dernière action de Binance est considérée comme un contrecoup en réponse à la dernière interdiction de crypto en Chine. Bien que Binance se soit retiré du marché de la Chine continentale en 2017, il permet toujours aux utilisateurs d’échanger librement Bitcoin, Ethereum et Tether contre RMB peer to peer.

Selon le communiqué officiel, Binance procédera à une vérification des utilisateurs de la plate-forme et n’autorisera que les utilisateurs de Chine continentale à retirer, retirer, racheter et fermer des positions et passer en mode « retrait d’espèces uniquement ».

Après que la Banque populaire de Chine (PBoC) a récemment annoncé et déclaré que toutes les transactions de crypto-monnaie dans le pays sont illégales, une autre plate-forme d’échange de devises numériques, Huobi Global, a annoncé qu’elle retirerait progressivement ses services en Chine continentale, car la PBoC et d’autres les régulateurs des États cherchent à intensifier leur répression contre toutes les activités limitrophes aux monnaies numériques dans le pays.

L’interdiction émise par la Banque centrale de Chine a également récemment indiqué spécifiquement que toutes les bourses étrangères ne doivent pas fournir de services aux investisseurs nationaux et punir sévèrement les activités de financement illégales liées à la crypto-monnaie.

Le marché estime que le décret publié cette fois enlève fondamentalement l’espoir que les bourses et autres plateformes pourront rester en Chine.

D’autres sociétés impliquées dans l’extraction de crypto-monnaie se sont également retirées du marché chinois. Blockchain.News rapporté Le 10 octobre, une société multinationale de semi-conducteurs Bitmain Technology Holding cessera d’expédier le stminer de BitBitmain en Chine continentale pour se conformer à une série d’interdictions locales de répression stricte des crypto-monnaies.

Source de l’image : Shutterstock