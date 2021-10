Binance nomme un directeur de liaison réglementaire pour se conformer à la réglementation

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le nouveau directeur de la liaison réglementaire, Mark McGinness, a passé 16 ans à la tête des relations internationales de la Dubai Financial Services Authority.

Cette année, la plus grande bourse du monde, Binance, a été impliquée dans une quantité massive de pressions réglementaires dans différents pays, à tel point que dans certaines régions leurs services sont déjà restreints. La vague d’avertissements réglementaires comprend des pays aussi divers que l’Italie, les îles Caïmans, le Royaume-Uni, le Japon, la Pologne, le Canada, Singapour, Malte, entre autres. Cependant, le PDG de la bourse, Changpeng Zhao, n’a pas été intimidé et est passé à autre chose, notamment en embauchant des personnes qui connaissent la réglementation et qui peuvent garantir que l’entreprise a la crédibilité et les exigences nécessaires pour opérer sans problème dans tous les pays qui

Avec cette politique de récupération de réputation, l’échange de crypto-monnaie Binance nommé pour la première fois un directeur de liaison réglementaire.

Le nom du sélectionné est Mark McGinness, qui rejoint la bourse de la Dubai Financial Services Authority, où il a passé 16 ans à la tête des relations internationales. Au cours de son mandat à Dubaï, McGinness a aidé à établir un réseau mondial de plus de 85 régulateurs pour le centre financier, a déclaré Binance aujourd’hui. Il a également été conseiller auprès du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

Plus d’embauches

Binance veut certainement être sous la loi. L’embauche de McGinness fait suite à celle de Richard Teng, ancien directeur général de l’organisme de surveillance financière d’Abu Dhabi, pour diriger ses opérations à Singapour en août.

Il a également embauché Tigran Gambaryan et Matthew Price en septembre en tant que nouveaux vice-président du renseignement mondial et des enquêtes et directeur principal des enquêtes, respectivement.

Également en septembre, Binance a annoncé que Brian Shroder prenait la relève en tant que nouveau président / PDG de Binance.US, reprenant le poste vacant que Brian Brooks occupait jusqu’à il y a quelques semaines.

