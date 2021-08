Binance oblige les nouveaux utilisateurs à présenter des documents d’identité

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le KYC -Know your Client- est obligatoire pour tous les nouveaux utilisateurs de Binance, qui doivent télécharger leurs identifiants pour utiliser leurs services. Les anciens utilisateurs ont jusqu’en octobre pour effectuer la vérification intermédiaire.

***

Binance a annoncé aujourd’hui sur son blog de nouvelles mesures concernant l’identification des utilisateurs qui souhaitent effectuer des transactions dans cet échange. Il indique qu’il le fait “pour déterminer les changements et les améliorations à la lumière de l’évolution des normes de conformité mondiales”.

Il ajoute que “pour améliorer la protection des utilisateurs et fournir un environnement cryptographique sécurisé pour tous, Binance apporte les modifications suivantes” :

À compter de maintenant, tous les nouveaux utilisateurs doivent effectuer une vérification intermédiaire pour accéder aux produits et offres de services Binance, y compris les dépôts, les échanges et les retraits de crypto-monnaie. Aux utilisateurs existants qui n’ont pas encore terminé la vérification intermédiaire leurs autorisations de compte seront temporairement modifiées en “Retrait uniquement”, avec des prestations limitées au retrait, à l’annulation de commande, à la clôture de position et à l’échange. Cela se fera par phases pour minimiser les perturbations de l’expérience utilisateur, à partir de maintenant jusqu’au 19 octobre 2021 à 00h00 (UTC). Les utilisateurs existants seront informés directement avec plus de détails. Une fois que les utilisateurs auront terminé la vérification intermédiaire, ils pourront reprendre un accès complet aux produits et services Binance.

En outre, il a déclaré que Binance recommande fortement aux utilisateurs de terminer leur vérification intermédiaire immédiatement pour éviter les retards dans le processus de vérification et les restrictions d’accès.

Il indique à Binance qu’il annonce ces mesures « pour aider à soutenir ses efforts de connaissance de votre client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Cela améliorera encore la protection des utilisateurs et luttera contre la criminalité financière. »

Niveaux de binance et de vérification

Binance a trois niveaux différents de vérification client. Une vérification de base demande uniquement aux utilisateurs d’entrer leur nom légal, leur adresse et leur identifiant de messagerie. Le niveau suivant est la vérification à mi-parcours, qui oblige les utilisateurs à télécharger photos de pièces d’identité émises par le gouvernementcomme un passeport ou un permis de conduire.

La dernière règle KYC s’applique uniquement aux nouveaux utilisateurs de Binance, qui devront télécharger leurs identifiants s’ils souhaitent utiliser les services de trading de la plateforme, y compris les dépôts et les retraits. Le mois dernier, la plateforme de trading a abaissé la limite de retrait quotidien pour les utilisateurs non vérifiés, et la mise à jour d’aujourd’hui s’appuie sur la mesure précédente.

La mise à jour KYC intervient à un moment où Binance fait face à une pression intense de la part des régulateurs du monde entier et prend des mesures pour se conformer aux normes réglementaires. En fait, il y a quelques jours, il a engagé un ancien enquêteur de l’Internal Revenue Service (IRS) pour diriger le département de lutte contre le blanchiment d’argent.

Sources : Binance, Cryptobriefing

Version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash