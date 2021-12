Binance offre 120K$ aux utilisateurs échangeant 5K ou plus de LINA

La plus grande bourse de crypto-monnaie au monde par volume de transactions offre 120 000 $ de récompenses aux utilisateurs qui négocient 5 000 LINA ou plus (achat et vente). La période de l’offre est du 29 décembre au 4 janvier. Vous devez vous inscrire sur le site officiel.

Deux promotions avec un prize pool combiné de 120 000 $

Binance propose deux promotions : A et B. La première implique un prize pool de 65 000 $ en bons de jetons LINA. Tous les utilisateurs qui échangent 5 000 LINA ou plus dans des paires de marge et de spot LINA éligibles, obtiennent au moins une réponse correcte à un questionnaire et regardent la vidéo d’introduction LINA partageront la cagnotte mentionnée dans les bons de jetons LINA.

La récompense est calculée sur la base de la part du volume effectif total des transactions en espèces et sur marge de LINA multipliée par le nombre de questions correctement répondues.

Dans la promotion B, les 30 meilleurs utilisateurs en volume total de transactions effectives se partageront un prize pool de 55 000 $ en coupons de jetons LINA.

La récompense est calculée sur la base du volume total des transactions effectives en tant que part du volume total des transactions effectives des 30 meilleurs utilisateurs.

Qu’est-ce que LINA ?

LINA est le jeton natif de la société de blockchain éponyme, qui a commencé avec le désir d’appliquer la technologie pour résoudre les problèmes d’insuffisance dans l’agriculture. Lina Network vise à appliquer une technologie transparente pour connecter les gens et fournir des solutions pratiques.

L’équipe du réseau Lina vise à étendre ses projets à de multiples cas d’utilisation, tels que la traçabilité des produits, la chaîne d’approvisionnement, les soins de santé et l’administration en ligne.

Termes et conditions

Seuls les utilisateurs qui s’inscrivent à Binance et terminent le KYC à la fin de la période de promotion seront éligibles pour les récompenses. Les paires de trading au comptant et sur marge LINA éligibles sont LINA / USDT et LINA / BTC.

Binance utilisera le cours de clôture moyen à 23:59:59 (UTC) de la paire de trading LINA / USDT pendant la période d’activité comme taux de change LINA utilisé pour la distribution.

Les gagnants de la promotion B ne seront pas éligibles pour gagner des récompenses de la promotion A. Les récompenses seront distribuées dans les 2 semaines suivant la fin de l’activité. La durée de validité du bon jeton est fixée à 14 jours à compter du jour de la distribution.

