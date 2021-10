Binance, OKEx et Gate éliminent le CNY et les utilisateurs existants, WeChat bloque les recherches, l’exploitation minière tombe à zéro

Juridique & Réglementaire

Mise à jour sur la Chine : Binance, OKEx et Gate éliminent le CNY et les utilisateurs existants, WeChat bloque les recherches, la part minière passe à zéro

AnTy13 octobre 2021

La principale bourse de crypto-monnaie Binance a annoncé mercredi qu’elle radiait la zone d’échange CNY, à compter du 31 décembre 2021, en réponse aux exigences réglementaires du gouvernement local.

L’échange a également déclaré qu’il cesserait également de fournir des services aux utilisateurs en Chine continentale. Binance a déclaré qu’il « procéderait à un inventaire des utilisateurs de la plate-forme » et que ceux de Chine continentale verraient leurs comptes passer en mode « retrait uniquement ». Il en informera les utilisateurs par courrier électronique sept jours à l’avance.

Les utilisateurs basés en Chine ne peuvent désormais que retirer, retirer, racheter et clôturer des positions.

Binance a en outre déclaré qu’ils s’étaient déjà retirés du marché chinois continental en 2017 et ne s’y engageaient pas dans des opérations d’échange.

« Binance a toujours attaché une grande importance aux obligations de conformité et s’est toujours strictement conformée aux exigences pertinentes des agences de réglementation locales. »

Le jeton natif de Binance n’est pas affecté par les nouvelles, s’échangeant à 460 $, en hausse de plus de 17,5% au cours des dernières 24 heures en raison de l’annonce d’un programme d’incitation d’un milliard de dollars pour développer l’écosystème Binance Smart Chain mardi.

Après Binance, un autre grand échange crypto OKEx a publié une déclaration. Comme Binance, OKEx a déclaré qu’il ne s’était pas engagé sur le marché chinois depuis 2017 et que son site n’était pas non plus accessible en Chine continentale.

« OKEx continuera à se développer régulièrement sur le marché international, améliorera continuellement ses produits et services, continuera à maintenir la politique de « sortie du marché chinois » et ne créera pas de bureaux et d’équipes en Chine continentale.

Le jeton OKB d’OKEx a connu une certaine fluctuation à la suite de l’actualité car il est d’abord tombé à 15,14 $, passant de 16,44 $ pour atteindre 16,89 $. Au moment de la rédaction, OKB se négocie un peu moins de 16 $.

Un autre échange Gate.io a annoncé qu’il avait bloqué l’accès à son site Web et supprimé son application de la Chine continentale en réponse aux exigences de la politique réglementaire du gouvernement local.

« Afin d’assurer l’utilisation et l’accès normaux des utilisateurs internationaux, Gate.io fournira normalement des services juridiques et de conformité en dehors de la Chine continentale », a déclaré la bourse.

Le même jour, la plus grande plate-forme de médias sociaux de Chine, WeChat, a bloqué les résultats de recherche de « Binance » et « Huobi ».

Après que le moteur de recherche Baidu et la plate-forme de médias sociaux de type Twitter Weibo aient bloqué les recherches d’échanges cryptographiques en juin, WeChat les a également rejoints en n’affichant « plus de résultats » pour les recherches à travers des articles existants pour que les échanges soient toujours accessibles.

Au milieu de tout cela, la part minière de la Chine après l’interdiction a chuté et les États-Unis ont pris la tête.

Selon les données du Cambridge Alternative Finance Center, la part de la Chine dans le taux de hachage mondial est passée de 44% en mai à zéro. Il y a deux ans, la Chine représentait un énorme 75,5% de la part. À l’époque, la part des États-Unis n’était que de 4,1 %, elle est passée à 35,4 %.

Pendant ce temps, la part du Kazakhstan a augmenté de manière significative – 16,7% pour atteindre 18,1%; pendant ce temps, la part de la Russie a augmenté de 5,3 % pour atteindre 11,2 %. Le Canada a également enregistré une croissance importante passant de 0,6 % en juin 2020 à 10,8 % en juillet 2021.

