Binance ouvre une nouvelle entité en Irlande et serait son siège mondial et non Singapour

Binance a enregistré une nouvelle entité commerciale, Binance Exchange, en Irlande et non à Singapour comme indiqué initialement.

La plus grande bourse du monde, Binance, a enregistré une quatrième entité en Irlande, selon un dossier d’entreprise partagé par The Independent et d’autres points de vente anglophones.

Selon les médias, pendant un certain temps, il semblait que Binance utiliserait Singapour comme principale base d’opérations, mais les relations se sont détériorées entre la société et l’Autorité monétaire de Singapour.

Donc, selon les nouvelles, tout porte à croire que l’Irlande sera la nouvelle patrie de Binance. La bourse, qui jusqu’à récemment était réputée pour sa décentralisation, a enregistré cette nouvelle société en Irlande : Binance Exchange.

Les médias pensent que Binance Exchange, la nouvelle entité, est sur le point de servir de « vaisseau-mère » d’entreprise et non de société de portefeuille de licences technologiques ou de filiale régionale.

Entité centralisée derrière

Dans une interview accordée à . en octobre, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, avait déjà avancé que la société envisageait l’Irlande comme siège social, avec la France.

« Quand nous avons commencé, nous voulions adopter des principes décentralisés, pas de siège, de travail dans le monde, pas de frontières », a-t-il déclaré à .. « Maintenant, c’est très clair, pour gérer un échange centralisé, vous avez besoin d’une structure d’entité juridique centralisée derrière lui. »

Singapour, bien que ce soit l’emplacement envisagé auparavant, en septembre, Binance a commencé à entrer en conflit avec l’Autorité monétaire du pays, qui a allégué que l’échange, une entité complètement différente de sa filiale Binance.sg, violait la loi sur les services Pay-As-You-Go. . effectuer des activités de paiement et de services aux résidents de Singapour et solliciter de telles activités auprès de résidents de Singapour sans licence appropriée.

La vision de Zhao pour Binance comprend une offre publique initiale et des investissements des plus grands investisseurs institutionnels du monde. Mais pour que cela se produise, il faut un quartier général, ce qu’il a également admis. Dans une récente interview avec le Financial Times, Zhao a déclaré que Binance était en pourparlers avec des fonds souverains pour investir dans la bourse.

À cet égard, Zhao a déclaré que l’investissement de ces fonds améliorerait la « perception et les relations » de l’échange avec divers régulateurs à travers le monde.

« Mais cela peut aussi nous lier à des pays spécifiques … avec lesquels nous voulons être un peu prudents », a-t-il également déclaré.

Il convient de rappeler que Binance a précédemment créé (en septembre) trois sociétés en Irlande : Binance (APAC) Holdings ; Binance Holdings (Services) ; et Binance Technologies. Comme nous l’avons dit, la nouvelle entité s’appelle Binance Exchange.

Comme a compté QuotidienBitcoin, Binance a été sous la pression réglementaire des autorités du monde entier. Au milieu de l’année, les autorités financières du Japon, du Royaume-Uni, des îles Caïmans, de l’Allemagne, de l’Italie et de la Lituanie figuraient parmi celles qui ont exprimé leurs inquiétudes quant au fonctionnement de la bourse. Cependant, l’entreprise a fait de son mieux pour résister à ces obstacles.

