Binance percute immédiatement un autre mur en Afrique du Sud

in

Immédiatement après avoir reçu l’ordre d’arrêter ses opérations à Singapour en raison du manque de licences nécessaires, Binance est désormais confronté au même problème en Afrique du Sud. Auparavant, l’échange s’était heurté à un mur dans plusieurs autres pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, l’Allemagne, la Malaisie, etc.

Les régulateurs sud-africains ordonnant à la bourse d’arrêter ses opérations dans le pays, Binance perd l’accès à un autre marché, tout cela parce qu’elle s’est précipitée pour se développer sans obtenir au préalable les licences nécessaires.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Dans son récent communiqué de presse, la FSCA (Financial Sector Conduct Authority) d’Afrique du Sud a déclaré que la bourse n’était pas autorisée à opérer dans le pays et a mis en garde ses utilisateurs contre le faire. Le régulateur n’a pas rendu l’utilisation de Binance illégale, mais a essentiellement déclaré que les utilisateurs n’auraient pas le droit de demander l’aide des autorités s’ils subissaient des pertes ou d’autres formes de problèmes lors de l’utilisation de l’échange sans licence.

Binance, selon les régulateurs, n’est pas en mesure de donner des conseils financiers ou de fournir des services de courtage.

La situation complexe de Binance

La situation avec Binance est assez complexe. Binance Group n’est pas une entité singulière, mais un écosystème, composé d’un conglomérat d’entreprises appartenant à la même franchise. Au cours des quatre dernières années de son existence, la bourse a lancé des succursales régionales, des filiales, acquis d’autres sociétés, etc., créant un écosystème massif et impressionnant qui a plutôt bien fonctionné, ce qui en fait la plus grande bourse de crypto-monnaie en volume. dans le monde.

La raison pour laquelle la bourse a emprunté cette voie était qu’elle aurait pu réglementer les sièges sociaux sur divers marchés stratégiques. Il était impossible pour une seule entreprise de desservir le monde entier, étant donné que différents pays ont des règles différentes concernant les crypto-monnaies. Ainsi, par exemple, la SEC américaine considère que certaines devises proposées sur Binance sont des titres. Plutôt que de les supprimer ou d’en limiter l’accès, Binance a simplement lancé une filiale, Binance.US, dans laquelle elle n’offrait pas de pièces problématiques, telles que le XRP de Ripple.

Cela lui a également permis de fermer simplement une filiale si jamais elle rencontrait des problèmes et de continuer à opérer dans toutes les autres régions du monde. Maintenant, cependant, les filiales de Binance sont attaquées dans le monde entier, et ce n’est qu’une question de temps avant qu’un autre pays ne mette en garde les utilisateurs contre l’échange controversé.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent