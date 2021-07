Binance Pool va cesser les services de minage Bitcoin SV

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Binance a annoncé aujourd’hui dans un communiqué de presse que Binance Pool cesserait les services de minage BSV.

Les nouvelles de Binance continuent, qui ces dernières semaines ont été compliquées en termes de réglementation, en raison de blocages dans plusieurs pays. Mais cette nouvelle est différente, c’est une décision interne.

Dans un communiqué de presse publié aujourd’hui, la société a annoncé que Binance Pool arrêterait officiellement les services de minage de Bitcoin SV (BSV) le 31 juillet 2021 à 00h00 (UTC).

Il ajoute que tous les utilisateurs de minage BSV doivent basculer manuellement leur méthode de minage vers le minage BTC ou Binance Smart Pool. Les utilisateurs peuvent le modifier via “Gestion du compte minier – Compte minier – Plus de paramètres – Paramètres de paiement”.

Les utilisateurs de Binance Smart Pool ne peuvent changer leur hashrate en minage BTC ou BCH qu’après la fin du minage BSV.

Si l’utilisateur a des questions, il peut contacter l’email poolvip@binance.com pour plus d’informations sur cette annonce.

Il convient de noter que les données de 2020 indiquaient qu’entre avril et juin 2020, Binance Pool était responsable de 26,39% de tous les blocs Bitcoin SV extraits, ce qui indique qu’il s’agissait d’une activité assez chargée dans le pool, étant également le plus grand mineur BSV de ce temps. Cependant, à l’heure actuelle, les chiffres ont changé et Binance Pool ne fait pas partie des meilleurs mineurs, comme le montrent les graphiques de Coin.Dance.

De plus, ce qui est curieux, c’est que Binance Pool a commencé en 2020 avec l’exploitation minière malgré le fait que Bitcoin SV a été retiré de sa bourse en avril 2019, cessant de négocier avec toutes les paires de négociation, arguant à l’époque que BSV “n’était pas conforme à la normes “. Le retrait, en outre, était une réponse aux menaces du PDG Changpeng Zhao à Craig Wright, le chef de BSV, qui dit en outre (sans preuve) qu’il est Satoshi Nakamoto, créateur de Bitcoin.

Pression réglementaire

Comme nous l’avons raconté, la bourse Binance ne va pas sur une lancée, les régulateurs du monde entier émettant des avertissements contre elle. Parmi les pays qui ont fait des déclarations ou mené des actions de lobbying réglementaire figurent le Royaume-Uni, l’Italie, la Thaïlande, le Japon, les îles Caïmans, la Pologne et plus récemment Hong Kong et la Lituanie. Il convient de noter que le PDG de la bourse, Changpeng Zhao, a répondu, sans nervosité, dans une lettre publique, exprimant que la bourse fait les choses correctement. Ceux-ci faisaient partie de ses paroles :

« Binance a grandi très vite et nous n’avons pas toujours tout fait exactement comme il faut, mais nous apprenons et nous améliorons chaque jour. Nous sommes impatients de clarifier et de réitérer notre engagement à nouer des partenariats avec les régulateurs et de recruter de manière proactive plus de talents, en mettant en œuvre plus de systèmes et de processus pour protéger nos utilisateurs. »

