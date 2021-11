Binance

Binance prend désormais en charge l’arbitrage Ether Layer 2, selon CZ, Exchange envisage de réduire les frais

AnTy19 novembre 2021

La bourse envisage de facturer moins de frais que ses rivaux, grâce à sa rentabilité. Le PDG de Binance dit qu’ils font des milliards de dollars de bénéfices.

Binance a annoncé l’achèvement de l’intégration de la solution Ethereum de couche 2, Arbitrum One mainnet. Le principal échange de crypto-monnaie a déclaré vendredi qu’il avait également ouvert des dépôts pour ETH sur Arbitrum One Layer 2.

Les retraits d’éther pour Arbitrum Open Network seront ouverts à une date ultérieure, mais aucune annonce ne sera faite pour le même.

Par ailleurs, Binance aux États-Unis devrait clôturer son tour de table dans un mois ou deux, ce qui pourrait lui permettre de lever « quelques centaines de millions » de dollars, a déclaré son PDG, Changpeng Zhao.

S’exprimant au Bloomberg New Economy Forum à Singapour, Zhao a déclaré que Binance.US avait la possibilité de faire une offre publique initiale (IPO) et qu’il n’excluait pas non plus d’inscrire la société mère à l’avenir.

« Je pense que c’est quelques centaines de millions de dollars », a déclaré CZ lors de l’événement, ajoutant qu’il ne connaissait pas le nombre exact du nouveau financement proposé.

« Dans une perspective d’introduction en bourse, il est probablement préférable d’avoir quelques tours de financement avant cela. »

Lorsqu’on lui a demandé si l’entreprise réalisait des milliards de dollars de bénéfices, Zhao a répondu « à peu près, oui », mais n’a pas fourni de chiffre. Et puisque Binance est rentable, a déclaré CZ, ils pourraient potentiellement facturer des frais encore plus bas que ses concurrents, et la bourse y réfléchit.

Actuellement, la bourse fait l’objet d’une surveillance réglementaire accrue, mais Zhao maintient que sa société est en pourparlers réguliers avec les régulateurs.

« Nous voulons une régulation, je ne suis pas un libertaire complet, je ne suis pas un anarchiste. »

Binance est également prêt à annoncer « très prochainement » l’emplacement où la société aura son siège social, mais le PDG a déclaré qu’ils communiquaient d’abord son plan aux régulateurs.

Pendant ce temps, CZ a acheté sa première maison le mois dernier à Dubaï pour montrer son engagement envers l’endroit qu’il décrit comme « très pro-crypto.

« Le gouvernement là-bas est très progressiste et c’est un très bon environnement commercial.

Singapour est un autre endroit où il s’est engagé, où il vit depuis deux ans. Binance Asia fait partie des 70 autres entreprises en attente d’un permis de l’Autorité monétaire de Singapour (MAS), avec Coinbase, Huobi et Upbit.

