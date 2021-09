Binance prend en charge la mise à niveau du réseau Komodo et Hard Fork

in

Binance a récemment annoncé la prise en charge de la prochaine mise à niveau du réseau Komodo et du hard fork. Le développement aura lieu une fois que le réseau aura dépassé une hauteur de bloc de 2 588 672. Komodo arrêtera les dépôts et les retraits à partir du 27 septembre à 11h30 UTC.

Avec la dernière annonce, les traders s’attendent à une augmentation de la capitalisation boursière de Binance. C’est pourquoi beaucoup recherchent une revue Binance pour comprendre ses fonctionnalités en profondeur.

Binance a publié une liste de points importants pour aider les utilisateurs à comprendre l’opération. L’avis indique que la mise à niveau n’affectera pas le commerce de KMD. Cependant, les commerçants ne peuvent pas déposer les fonds pour KMD à partir du 27 septembre. Le calendrier peut varier en fonction de la façon dont les choses se déroulent.

L’avis confirme également que le hard fork ne produira aucun nouveau jeton KMD. Binance passe en revue les aspects techniques pour chaque utilisateur détenteur de KMD sur le réseau Binance. Les fonctionnalités de dépôt et de retrait seront rouvertes une fois que le réseau l’aura stabilisé. Binance a déclaré que les utilisateurs recevraient une notification sur d’autres annonces.

Binance a également publié deux nouveaux pools de liquidités en plus de fournir un support pour la mise à niveau de KMD. Le réseau a étendu son soutien à ICP pour libérer les pools de liquidités ICP/BNB et ICP/USDT.

La nouvelle est arrivée peu de temps après que Binance a terminé son intégration au réseau principal Fetch.ai. Le développement a rouvert les dépôts pour les jetons Fetch.ai du réseau principal. Binance a également pris en charge les dépôts et les retraits de jetons BEP-20 et ERC-20 lors de la sortie. Après l’intégration, Binance a défini FET comme réseau par défaut pour les dépôts et les retraits de jetons FET.

Binance étend sa portée à travers le secteur avec des collaborations et un support rapides. Si ce rythme se poursuit, le réseau augmentera rapidement en stature et en popularité sur le marché.