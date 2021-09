Binance prendra en charge le hard fork de Cardano (ADA) malgré son obstacle réglementaire actuel

Cardano n’est actuellement qu’à deux jours de son hard fork qui se traduira par le lancement de contrats intelligents sur son réseau principal. Après des années de développement, le projet est sur le point de faire l’un des mouvements les plus importants de son histoire et l’événement est très attendu.

En tant que tel, il a attiré tous les plus grands noms de la cryptographie, y compris Binance, la plus grande bourse au monde par capitalisation boursière. Selon l’échange, il prévoit de soutenir le hard fork que Cardano (ADA / USD) verra au cours du week-end.

Binance a annoncé son soutien à l’événement Cardano hier, le 9 septembre, par le biais d’une déclaration officielle publiée sur son site Web.

Mettre à jour les détails

Sur la base de ce qui est connu, la mise à jour devrait commencer le 12 septembre, vers 21h45 UTC. Il aura lieu à l’époque 290 et Binance arrêtera tous les dépôts et retraits ADA pendant un certain temps, environ 30 minutes avant le début du fork. Il convient de noter que même si les retraits et les dépôts ADA s’arrêteront pendant cette période, le trading lui-même devrait se poursuivre normalement.

Binance a expliqué qu’elle a exhorté les investisseurs à laisser suffisamment de temps pour que les dépôts soient traités avant qu’ils ne soient désactivés, et à ne pas lancer le processus à la dernière seconde, car cela peut entraîner une perte de fonds en raison de problèmes techniques. Une autre chose qui a été soulignée est le fait que la mise à niveau du réseau et le hard fork ne créeront aucun nouveau jeton, de sorte que les utilisateurs n’ont pas à s’inquiéter des guerres de hachage potentielles.

Les dépôts et les retraits reviendront ensuite une fois que Binance aura décidé que le réseau est stable et informera les utilisateurs une fois que cela se produira.

Comme beaucoup le savent probablement, Cardano a passé beaucoup de temps à tester des contrats intelligents sur son réseau de test, et a même organisé un événement de prime aux bogues en essayant de trouver des problèmes potentiels. Maintenant que tous les bugs devraient être découverts et corrigés, Cardano se prépare à franchir l’une des étapes les plus importantes de sa vie.

Le post Binance soutiendra le hard fork de Cardano (ADA) malgré son obstacle réglementaire actuel apparu en premier sur Invezz.