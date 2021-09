Binance

Binance prévoit de rendre son entité américaine publique tandis que l’entité singapourienne figure sur la liste d’alerte aux investisseurs du régulateur

AnTy2 septembre 2021

L’entité basée aux États-Unis de Binance pourrait devenir publique au cours des trois prochaines années, a rapporté The Information.

“Binance.US va juste faire ce que Coinbase a fait”, a déclaré le fondateur et PDG Changpeng Zhao à la publication dans une interview Zoom.

Selon le rapport, Zhao a en outre déclaré que Binance avait généré entre 800 et 1 milliard de dollars de bénéfices l’année dernière.

Binance.US devrait également clôturer une grande levée de fonds privée au cours des deux prochains mois, ce qui devrait réduire son contrôle sur le conseil d’administration, a déclaré Zhao à The Information.

Comme nous l’avons signalé le mois dernier, a également déclaré la publication chinoise Wu Blockchain, la principale bourse de crypto-monnaie envisage d’obtenir des investissements et une protection auprès de fonds gouvernementaux pour une valorisation de 200 milliards de dollars, à commencer par Binance Singapour.

Au milieu de cela, jeudi, l’Autorité monétaire de Singapour (MAS) a émis une alerte aux investisseurs pour le site Web mondial de la bourse, Binance.com.

Selon le site Internet de la banque centrale, la liste couvre les personnes non réglementées qui, sur la base des informations reçues par le chien de garde, peuvent avoir été perçues à tort comme étant autorisées ou réglementées par la MAS.

En juillet, la MAS a déclaré qu’elle “suivrait” l’entité singapourienne de Binance, qui attendait à l’époque l’examen de sa demande de licence.

Binance est au courant de l’avis et “travaille activement” avec le régulateur pour répondre à leurs préoccupations.

Le mois dernier, Binance a embauché Richard Tend, qui a passé plus d’une décennie avec la Money Authority de Singapour, pour diriger ses opérations à Singapour.

Singapour exige que les sociétés de cryptographie soient autorisées à opérer en vertu de la loi sur les services de paiement de 2019 et depuis sa création, des centaines d’entreprises ont demandé la licence.

Crypto Exchange Independent Reserve et la branche de courtage de DBS Bank, DBS Vickers, ont déjà reçu une «approbation de principe» par le chien de garde. Mercredi, une autre entreprise locale de fintech, FOMO Pay, a été ajoutée à cette liste d’entreprises ayant obtenu une licence de paiement par jetons numériques.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.