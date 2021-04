Binance prévoit de répertorier trois autres jetons de partage; MSFT, MSTR et AAPL

Binance Exchange a annoncé qu’il cherchait à lister plus de jetons d’équité. La bourse a publié cette nouvelle le 26 avril, notant qu’elle utilisera des actions de MicroStrategy (NASDAQ: MSTR), Apple (NASDAQ: AAPL) et Microsoft (NASDAQ: MSFT) sur sa plate-forme. Semblables aux jetons d’actions énumérés ci-dessus, ces nouveaux ajouts seront également tarifés et réglés sur BUSD, le stablecoin de Binance.

Selon l’annonce, chacun des jetons de partage sera publié sur Binance.com à des dates différentes. Le premier était MicroStrategy (MSTR / BUSD), qui devait commencer à se négocier aujourd’hui à 13h30 UTC. Apple (AAPL/BUSD) está programado para estar disponible a la 1:30 PM UTC el 28 de abril, y el token de acciones de Microsoft (MSFT/BUSD) está programado para comenzar a cotizar a la 1:30 PM UTC el 30 d’avril.

Dans le post, Binance a noté qu’il surveillait en permanence la demande du marché et cherchait à fournir un accès à davantage de jetons d’actions, que CM-E émet et vend. La bourse a ajouté qu’une fois que les jetons d’actions MSTR, AAPL et MSFT sont répertoriés, leur négociation suivra les heures de négociation traditionnelles. Cependant, ils ne seront pas disponibles pour les résidents de Chine, de Turquie et des États-Unis, entre autres juridictions restreintes.

Les traders intéressés doivent satisfaire à toutes les exigences de conformité nécessaires et à toutes les autres exigences de conformité avant de pouvoir commencer à échanger des jetons de participation.

Créer une passerelle vers les marchés traditionnels

Cette nouvelle intervient après que Binance ait lancé des jetons d’actions négociables sans commission le 12 avril de cette année. À l’époque, la bourse avait noté que cette fonctionnalité cherchait à permettre aux adopteurs de crypto-monnaies d’échanger des fractions d’actions. Grâce à ces ajouts, l’écosystème Binance prendra en charge cinq jetons de partage, les deux autres étant des actions Coinbase (NASDAQ: COIN) et des actions Tesla (TSLA). Depuis leur inscription, COIN et TSLA se sont bien comportés avec des volumes atteignant respectivement 516 538,07 livres et 460 844,43 livres.

Libérant fièrement cette nouvelle opportunité pour les adopteurs de crypto, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré:

Binance sert de nombreux utilisateurs à travers le monde et nous sommes très heureux de les aider à participer à la bourse.

Il a ajouté que les jetons d’équité montrent comment le monde peut démocratiser le transfert de valeur de manière transparente, en minimisant les frictions et les coûts d’accessibilité, sans compromettre la conformité ou la sécurité. Selon lui, la connexion des marchés traditionnels et de la cryptographie crée un pont technologique pour un avenir financier plus inclusif.