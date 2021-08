Binance

Binance prévoit d’entreprendre un examen réglementaire de front en envisageant d’obtenir des investissements du gouvernement. Fonds

L’entité singapourienne de Binance a choisi le chien de garde financier d’Abou Dhabi en tant que PDG.

La bourse a annoncé lundi dans un communiqué de presse que sa plateforme de trading fiat-to-crypto, Binance Singapore, a embauché Richard Teng pour diriger la bourse, avec qui elle est en pourparlers depuis la semaine dernière, comme nous l’avons signalé.

Teng a passé 13 ans à la Money Authority of Singapore, sept ans en tant que directeur de la réglementation de Singapour et les six dernières années à la Financial Services Regulatory Authority d’Abu Dhabi Global Market.

“Je suis ravi de rejoindre Binance Singapour en cette période charnière pour l’industrie de la blockchain et de la crypto.” « J’ai hâte de travailler avec la talentueuse équipe de Binance Singapour pour favoriser la croissance de notre entreprise de manière réactive et durable en répondant aux besoins des investisseurs, en adhérant aux meilleures pratiques et en respectant les normes réglementaires. »

Richard Teng

🔶13 ans au MAS (Directeur)

🔶7 ans chez SGX (Chief Regulatory Officer)

🔶6 ans chez ADGM (PDG)

Aujourd’hui PDG de #Binance Singapour. Bienvenue !https://t.co/vSGEmQzHAt – CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 23 août 2021

Binance Singapour propose aux résidents et aux citoyens de Singapour des paires d’échanges contre Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Binance Coin (BNB). La fonctionnalité de dépôt et de retrait SGD est fournie sur la plate-forme via Xfters Direct.

Son entité de Singapour se concentre actuellement sur la sécurisation de « partenariats plus stratégiques, la promotion de l’innovation et la promotion de l’écosystème local de crypto-monnaie à Singapour », a déclaré le PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ).

L’expérience réglementaire approfondie de Teng est d’un immense avantage pour Binance, qui fait l’objet de nombreux contrôles réglementaires dans le monde entier et a adopté une attitude proactive en matière de conformité.

Au milieu de cela, a déclaré la publication chinoise Wu Blockchain, le principal échange de crypto-monnaie envisage d’obtenir des investissements et une protection des fonds gouvernementaux pour une valorisation de 200 milliards de dollars.

Citant plusieurs sources, CZ a clairement indiqué que Binance ne recherche que les VC qui peuvent aider à l’échange avec les régulateurs et à obtenir des licences d’exploitation. Cela commence par Binance Singapour et, semble-t-il, Vertex Ventures, une filiale du fonds souverain singapourien Temasek, aurait investi dans l’échange.

“Je ne serais pas surpris que CZ réussisse”, a commenté le trader Hsaka.

“Le gars a pris un chèque de 15 millions de dollars et a créé le plus grand empire crypto du monde en 6 mois.”

