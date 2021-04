Binance propose un jeton d’actions Tesla, Coinbase (COIN) pourrait-il suivre?

Compartir

L’échange de crypto-monnaie Binance a annoncé le lancement d’un nouveau produit, des actions symbolisées de sociétés cotées en bourse. Le premier à apparaître sur la liste est Tesla, le constructeur automobile dirigé par Elon Musk.

Le trading avec ces jetons sera disponible sans commission et sera accessible à tous les utilisateurs de l’échange via leur compte. Selon un communiqué officiel, chaque jeton TSLA sur Binance représentera une part d’actions Tesla.

Le produit de Binance, selon le communiqué, sera soutenu par de vraies actions Tesla stockées dans un «portefeuille de dépositaire» basé sur les titres Tesla.

Le produit a été lancé en coopération avec CM-Equity AG et la plateforme de tokenisation d’actifs Digital Assets AG, selon Binance. L’échange a déclaré ce qui suit dans son message:

Les jetons d’actions Tesla sur Binance auront une taille d’échange minimale d’un centième de jeton d’action, ce qui correspond à la même fraction d’une action Tesla. Les jetons d’actions sont échangés et réglés sur Binance USD (BUSD), un stablecoin réglementé indexé sur le dollar américain et émis par Paxos Trust Co.

Les utilisateurs intéressés à traiter des actions tokenisées sur Binance doivent respecter les heures de négociation traditionnelles du marché. De plus, ils doivent suivre un processus de connaissance de votre client (KYC).

Le produit Binance donnera à ses utilisateurs accès à un nouvel outil d’investissement, négociable par fractions et donc à un coût inférieur à celui proposé sur le marché traditionnel.

Comme avantage supplémentaire, les investisseurs pourront bénéficier des avantages que ces sociétés offrent à leurs actionnaires. Par exemple, ils peuvent être éligibles à recevoir des dividendes pour rembourser le capital équivalent au capital sous-jacent, la division des actions, entre autres.

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a remercié le PDG de Tesla, Elon Musk, d’avoir apporté la crypto-monnaie à son entreprise. En retour, Zhao a décidé de «faire entrer Tesla dans l’espace crypto». L’exécutif a déclaré à propos de cette nouvelle version:

Les jetons de stock montrent comment nous pouvons démocratiser de manière plus transparente le transfert de valeur, réduire les frictions et les coûts d’accessibilité, sans compromettre la conformité ou la sécurité. En connectant les marchés traditionnels et cryptographiques, nous construisons un autre pont technologique pour un avenir financier plus inclusif.