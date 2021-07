Binance quittera le trading de marge crypto en livre sterling, en euros et en dollars australiens

Pour Éditeur quotidienBitcoin

L’annonce intervient quelques heures après que le PDG Changpeng Zhao a tweeté que Binance réduisait l’effet de levier maximal que les utilisateurs peuvent utiliser pour négocier de futurs contrats.

Binance arrêtera le trading sur marge crypto en livres sterling, en euros et en dollars australiens. Cela a été rapporté dans un communiqué de presse ce matin par Binance elle-même.

Binance est sur le point d’arrêter ses échanges de marge crypto sur la livre sterling, l’euro et le dollar australien, car la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde cherche à éviter un contrecoup réglementaire généralisé contre certains de ses services.

À partir du 10 août, Binance Margin suspendra les prêts pour ses paires GBP, EUR et AUD et ses principales crypto-monnaies, y compris Bitcoin, Ether et Binance Coin, selon l’annonce.

Binance procédera à une liquidation automatique, annulera les commandes en attente et supprimera toutes les paires concernées d’ici le 12 août.

Coindesk compte que l’annonce intervient quelques heures seulement après que le PDG Changpeng Zhao a tweeté que Binance réduisait l’effet de levier maximal que les utilisateurs peuvent utiliser pour négocier des contrats à terme de 100x à 20x, à l’instar de l’échange FTX.

Il y a moins de quinze jours, la bourse a annoncé qu’elle mettait fin à son soutien à son offre de jetons en bourse qui avait suscité la consternation de plusieurs régulateurs financiers.

Binance dans ses mots

Le communiqué de presse de Binance indique :

« Binance Margin supprimera les paires de marges croisées et isolées AUD, EUR et GBP, avec la chronologie indiquée ci-dessous :

Le 2021-08-10 02:00 (UTC), Binance Margin suspendra les paires : EUR/BUSD, EUR/USDT, ETH/EUR, BTC/EUR, BCH/EUR, YFI/EUR, ETH/GBP, BTC/ GBP , GBP/BUSD et GBP/USDT, et suspendre EUR/BUSD, EUR/USDT, ETH/EUR, BTC/EUR, ADA/EUR, BNB/EUR, DOT/EUR, XRP/EUR, XLM/EUR, LTC/ Prêts à marge isolée EUR , LINK / EUR, BCH / EUR, SXP / EUR, YFI / EUR, ETH / GBP, BTC / GBP, XRP / GBP, BNB / GBP, GBP / BUSD, GBP / USDT et BTC / AUD. Le 2021-08-12 02:00 (UTC), Binance Margin effectuera un règlement automatique, annulera toutes les commandes en attente, puis supprimera EUR / BUSD, EUR / USDT, ETH / EUR, BTC / EUR, BCH / EUR et FI . / Paires de trading sur marges croisées EUR, ETH/GBP, BTC/GBP, GBP/BUSD et GBP/USDT, et EUR/BUSD, EUR/USDT, ETH/EUR, BTC/EUR, ADA/EUR, BNB/EUR, DOT / EUR, XRP / EUR, XLM / EUR, LTC / EUR, LINK / EUR, BCH / EUR, SXP / EUR, YFI / EUR, ETH / GBP, BTC / GBP, XRP / GBP, BNB / GBP, GBP / BUSD , GBP / USDT et BTC / AUD Paires de négociation sur marge isolée ».

Dans la note, Binance elle-même avertit que “le trading sur marge comporte un risque substantiel et la possibilité de gains et de pertes importants”.

Binance et réglementation

Il convient de noter qu’au cours du mois dernier, Binance a été dans le collimateur des régulateurs de nombreux pays. La vague d’avertissements réglementaires comprend des pays aussi divers que l’Italie, les îles Caïmans, le Royaume-Uni, le Japon, la Pologne, le Canada, Singapour, Malte, entre autres.

Mais dans le même temps, le PDG de la société Changpeng Zhao semble être calme, il a récemment fait une déclaration exprimant que Binance s’engage à se conformer à la réglementation. De plus, ce vendredi, il a annoncé la possibilité que Binance US, la société de Binance aux États-Unis, entre en bourse.

Sources : Binance, Coindesk, CryptoPotato

Version de QuotidienBitcoin

Image Unsplash modifiée