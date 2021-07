Binance

Binance réactive les retraits en GBP au Royaume-Uni

Le principal échange de crypto-monnaie Binance a réactivé les retraits en livres sterling de ses plateformes, les utilisateurs pouvant désormais acheter des actifs cryptographiques avec des cartes de débit et de crédit.

Plus tôt cette semaine, les clients de la bourse n’ont pas pu déposer ou retirer la livre sterling (GBP) de sa plate-forme après que le régulateur britannique a réprimé les activités de cryptographie dans le pays.

Les utilisateurs de Binance ont déclaré qu’ils n’étaient pas en mesure de retirer ou de déposer un fiat via le réseau Faster Payments, qui permet les paiements entre comptes bancaires britanniques ou cartes bancaires, affichant un message « Pas pour maintenance ».

Mardi, ces services ont été réactivés, a déclaré un porte-parole de Binance.

L’échange cryptographique a également affiché mercredi un avis sur son site Web Binance.co.uk indiquant que Binance Markets Limited n’était pas autorisé à entreprendre des activités réglementées dans le pays et a transmis le même message à partir de son compte Twitter Binance.UK.

La Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni avait demandé à l’entreprise de publier l’avis sur Binance.com et ses applications mobiles et de bureau, ainsi que sur les réseaux sociaux.

Bien que les crypto-actifs ne soient pas réglementés dans le pays, la négociation de dérivés cryptographiques nécessite une autorisation.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.