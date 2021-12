Binance

Binance reçoit l’approbation de principe de Bahreïn, s’inscrit pour une licence MSB au Canada et écope d’une amende en Turquie

AnTy27 décembre 2021

La principale bourse n’a pas encore terminé un processus de candidature complet, mais la banque centrale de Bahreïn a déclaré que l’octroi de licences n’est qu’une « question de formalités » et a présenté le royaume comme « l’endroit idéal » pour que Binance installe son siège social dans la région.

Binance Holdings a reçu l’approbation de principe de la banque centrale de Bahreïn pour être un fournisseur de services de crypte dans le royaume, a annoncé lundi la principale bourse de crypto-monnaie.

L’échange doit encore terminer un processus de candidature complet qui serait achevé « en temps voulu », a déclaré le PDG Changepeng Zhao à Bloomberg.

Cette décision, qui fait partie des plans de Binance pour devenir un échange de crypto-monnaie centralisé entièrement réglementé, en cas de succès, marquerait la première approbation réglementaire pour une entité Binance au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord.

La licence, cependant, est « une question de formalités » une fois que Binance a rempli les conditions d’établissement, a déclaré Abdulla Haji, directeur des licences à la banque centrale du pays, qui a présenté Bahreïn comme « l’endroit idéal » pour que la bourse installe son siège social à la région.

« Je suis reconnaissant pour le soutien de la Banque centrale de Bahreïn et de l’écosystème bahreïni au sens large pendant le processus », a déclaré Zhao.

L’autorité monétaire de Bahreïn a accordé une licence à CoinMENA plus tôt cette année, tandis que Rain Financial était la première plate-forme de cryptographie sous licence dans la région lorsqu’elle a obtenu l’autorisation d’opérer en 2019.

L’entité de Binance au Canada s’est également inscrite pour une licence MSB qui couvre les opérations de change, les transferts d’argent et les opérations en devises virtuelles.

Le lendemain de Noël. https://t.co/XmnyQIODLT – CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 27 décembre 2021

Pendant ce temps, la semaine dernière, le Conseil d’enquête sur les crimes financiers (MASAK) de Turquie a infligé une amende de 8 millions de lires (un peu plus de 750 000 $) à BN Teknoloji, l’unité locale chargée des violations de Binance découvertes lors des inspections de responsabilité.

L’amende infligée était la première du genre après que l’autorité a assumé la responsabilité de superviser les fournisseurs de services d’actifs cryptographiques en mai, a rapporté l’agence de presse publique Anadolu ce week-end sans donner de détails sur les violations ou les inspections.

Bien que la bourse n’ait rien commenté sur cette amende, elle a publié la semaine dernière une FAQ sur « Pourquoi Binance adopte la réglementation », dans laquelle le PDG Zhao a déclaré que la réglementation n’est pas mauvaise pour la cryptographie, plutôt que « une bonne réglementation sera bonne pour la crypto. «

Une bonne réglementation, selon CZ, protégerait les consommateurs et en même temps encouragerait l’innovation qui est essentielle pour la croissance de l’industrie.

Dans l’article, CZ a déclaré que Binance souhaitait des réglementations pour un certain nombre de raisons, notamment une adoption massive et une meilleure intégration avec les banques.

« Nous espérons qu’en travaillant en étroite collaboration avec les régulateurs, nous pourrons contribuer à mettre en place des réglementations qui protègent les consommateurs et attirent l’innovation. »

La semaine dernière, on a également appris que le président turc Recep Tayyip Erdogan enverrait la loi sur la cryptographie au parlement du pays.

« La loi est prête ; nous l’enverrons bientôt au Parlement sans délai », a déclaré Erdogan aux journalistes à Istanbul.

Le bitcoin et les crypto-monnaies gagnent en popularité dans le pays au milieu de la flambée de l’inflation et de sa monnaie fiduciaire, la livre turque (TRY), atteignant des niveaux record par rapport au dollar américain.

La dépréciation de la valeur de la livre a fait que les prix du Bitcoin ont atteint un nouveau record historique par rapport à la monnaie fiduciaire. Le BTC/TRY a atteint un peu plus de 851 000 le 20 décembre, mais est depuis lors tombé à un peu moins de 520 000. Au moment de la rédaction, BTC/TRY se négocie à 586 410.

Cela s’est produit malgré le fait que la banque centrale de Turquie a déclaré en avril qu’elle interdisait l’utilisation de la cryptographie pour les paiements. Mais la détention de crypto est restée légale dans le pays. Le gouverneur de sa banque centrale, ahap Kavcıoğlu, a déclaré à l’époque que le ministère du Trésor et des Finances du pays élaborait des réglementations sur les crypto-monnaies mais n’avait pas l’intention de les interdire.

AnTy

