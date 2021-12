Binance reçoit l’approbation réglementaire du pays du Moyen-Orient

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Binance reçoit la première approbation réglementaire de la Banque centrale de Bahreïn, un pays du golfe Persique.

Binance a connu une année difficile et complexe, avec des rejets de la part des organismes de réglementation du monde entier. Cependant, les choses ont commencé à s’améliorer au cours des derniers mois de l’année, lorsqu’il a ouvert une société en Irlande et a également acheté une bourse à Singapour.

Mais il y a plus. Aujourd’hui, Binance Holdings Ltd. annonce avoir obtenu l’autorisation de principe de la banque centrale de Bahreïn pour opérer en tant que fournisseur de services d’actifs cryptographiques dans le pays, selon un communiqué de la société. Bahreïn, ou Bahreïn (ou Bahreïn), est un pays du golfe Persique, au Moyen-Orient, composé de 30 petites îles, qui bien qu’étant petites et peu connues, a connu un développement technologique important.

Dans un communiqué de presse, Binance déclare :

« Binance a reçu l’approbation de principe de la Banque centrale de Bahreïn (CBB) pour s’établir en tant que fournisseur de services d’actifs cryptographiques au Royaume de Bahreïn. L’approbation de principe intervient après que Binance a demandé une licence à la CBB dans le cadre de son projet de devenir un échange centralisé de crypto-monnaie entièrement réglementé.

La décision de CBB en fait le premier régulateur de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) à accorder une approbation de principe à une entité Binance. L’approbation de principe de la CBB exige toujours que Binance termine le processus de candidature complet, qui devrait être terminé en temps voulu. »

Bientôt le processus terminé

Changpeng « CZ » Zhao, PDG de Binance, a déclaré que la société travaille actuellement sur l’ensemble du processus de candidature, ajoutant que le projet sera achevé « en temps voulu ».

Zhao a ajouté :

«La Banque centrale de Bahreïn a fait preuve de leadership et de prévoyance en abordant les crypto-monnaies en tant que future classe d’actifs. Je suis reconnaissant pour le soutien de la Banque centrale de Bahreïn et de l’écosystème bahreïni en général pendant le processus. L’approbation reconnaît l’engagement de Binance à se conformer pleinement aux exigences réglementaires et notre engagement plus large à ancrer les opérations et les activités à Bahreïn. »

En outre, Finbold note qu’Abdulla Haji, directeur des licences à la banque centrale du pays, a déclaré qu’une fois que Binance a rempli les conditions préalables nécessaires à la formation, le processus d’autorisation sera « une question de formalités ». Au cours de son intervention, il a évoqué le Royaume de Bahreïn comme « l’endroit idéal » pour l’échange afin d’établir son siège régional.

Le point de vente commente que Bahreïn a été le pionnier de l’utilisation des actifs numériques. En 2019, Rain Financial Inc. est devenue la première plate-forme de crypto-actifs sous licence de la région, après avoir reçu l’autorisation de la banque centrale du Royaume pour commencer à opérer dans le pays. Cela a été suivi par CoinMENA, qui a reçu une autre licence des autorités monétaires bahreïnies plus tôt cette année.

La décision de Binance démontre l’accent accru de la société sur le Moyen-Orient. Cependant, les régulateurs turcs ont infligé une amende au siège local de Binance pour ne pas s’être conformé à la législation sur la monnaie numérique relative à l’information des consommateurs.

Sources : Binance, Finbold

