Binance réduit considérablement les limites de retrait quotidiennes pour certains utilisateurs dans le but de se conformer à la réglementation ⋆ Crypto new media

L’échange cryptographique mondial Binance apporte un changement majeur à sa politique de connaissance du client (KYC).

Le PDG Changpeng Zhao vient d’annoncer que Binance réduisait considérablement la quantité de crypto-monnaie que certains commerçants peuvent retirer par jour.

La plate-forme exige désormais que les utilisateurs complètent leur vérification d’identité pour augmenter les limites de retrait quotidiennes jusqu’à 100 BTC. Les utilisateurs sans KYC complet verront un plafond inférieur.

« Nous renforçons nos efforts KYC pour renforcer notre leadership dans ce domaine.

Les limites de retrait quotidiennes seront ajustées de 2 BTC à 0,06 BTC (environ ~ 2 000 USD) pour les comptes qui n’ont passé que la vérification de compte de base.

Zhao dit qu’il est clair qu’il faut s’attendre à des “réglementations lourdes”. L’annonce intervient alors que Binance fait l’objet d’un examen minutieux par les régulateurs financiers du monde entier.

En juin, la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a interdit à la bourse de s’engager dans des activités réglementées. Plus tôt ce mois-ci, la Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong et la banque centrale de Lituanie ont également émis des avertissements concernant les services sans licence de la société.

Zhao dit que Binance prend des mesures pour se conformer aux normes réglementaires alors qu’elle cherche à devenir une institution financière.

«Nous avons lancé des processus de licences et d’approbations lorsqu’il existe un cadre juridique pour les échanges cryptographiques. Cela comprend des travaux en cours en Asie-Pacifique, en EMEA et en Amérique latine. Nous travaillerons activement avec les régulateurs à mesure que des cadres plus spécifiques à la cryptographie seront introduits. »

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/Mia Stendal

