Binance réfute les allégations de trading contre ses utilisateurs ; L’expérience client est « de la plus haute importance »

Le principal échange de crypto-monnaie Binance s’est opposé à l’allégation de manipulation du marché en réponse à un ex-employé présumé faisant de telles allégations sur Twitter.

“Binance n’a jamais négocié contre nos utilisateurs ni manipulé le marché, et nous ne le ferons jamais”, a déclaré la bourse.

Binance prétend accorder la « plus grande importance » à son expérience client et à son intégrité commerciale, affirmant qu’elle se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires contre ces personnes pour protéger ses intérêts. En outre, il « accueille favorablement les dénonciations responsables », a déclaré Binance.

Selon l’échange, à mesure que l’industrie de la crypto-monnaie est de plus en plus réglementée, elle s’attend à moins de « colporteurs de FUD et d’individus ayant des intentions malveillantes ».

L’utilisateur pseudonyme de Twitter, qui s’appelait RealFulltimeApe et prétendait être un ancien « ingénieur Big Data » à l’échange, a allégué que Binance « pompe / vide délibérément le prix » et a déclaré qu’il « fournirait bientôt la preuve ».

Binance a déclaré que le compte Twitter n’appartenait pas à son ancien employé ; au lieu de cela, c’est un imitateur. Le compte Twitter a depuis été supprimé et n’existe plus.

Cette semaine, comme nous l’avons signalé, Binance Singapore, la filiale locale de la bourse, a embauché l’ancien cadre de Singapore Exchange Ltd. Richard Teng en tant que PDG.

L’annonce intervient alors que Binance continue de faire l’objet d’un examen minutieux dans le monde entier et essaie d’être proactif pour être davantage axé sur la conformité et rechercher des licences locales.

La bourse a également renforcé les efforts contre le blanchiment d’argent et a mis en place des vérifications des antécédents plus strictes des clients avec effet immédiat. Les utilisateurs de Binance sont désormais tenus d’effectuer un processus de vérification pour accéder à ses produits et services, et ceux qui n’ont pas effectué le KYC complet ne pourront que retirer des fonds, annuler des commandes et fermer des positions.

FTX aurait également introduit le KYC (connaissez votre client) obligatoire pour que tout le monde soit conforme à la réglementation.

