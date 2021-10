Binance rejoint Elrond en tant que fournisseur de Staking

La plus grande maison d’échange au monde, Binance, a annoncé un partenariat stratégique avec Elrond, pour mettre en œuvre le groupe EGLD Staking. Mais ce n’est pas tout, il lance également l’Offre Initiale de Jeu (IGO).

« Nous sommes heureux d’annoncer que Binance, notre partenaire stratégique, a mis en place un nouveau groupe de Staking EGLD. »

En particulier, le partenariat intervient après que Binance a offert son soutien pour le lancement du réseau principal Elrond.

Binance s’associe à Elrond

Plus précisément, dans un article de blog, Binance a déclaré que les traders gagneraient 55,49% par an et par performance (APY). De même, ils se partageront les 100 prix EGLD d’une valeur de 19 000 $.

D’ailleurs, faire fonctionner le token pendant 10, 30, 60 ou 90 jours génère les taux d’intérêt annuels des opérateurs. Avec une limite de jalonnement verrouillée à 0,2 EGLD.

En fait, dans la section Gagner de Binance CEX, des récompenses supplémentaires sont disponibles pour parier EGLD. Disponible à partir du 21 octobre 2021 à 12h00 (UTC).

De nouvelles activités

Effectivement, Binance Staking a officiellement lancé un certain nombre de nouvelles activités EGLD Locked Staking :

Déposez et pariez EGLD pendant 10, 30, 60 ou 90 jours. Bénéficiant jusqu’à 55,49% APY. Très important, l’APY est ajusté quotidiennement Achetez et pariez EGLD pour partager EGLD. Du 21/10 au 21/10/21. Les 500 premiers utilisateurs à échanger des jetons EGLD et à participer à 30/60/90 jours de Staking verrouillé EGLD sont éligibles pour recevoir 0,1 EGLD chacun. Les nouveaux utilisateurs de Staking verrouillé partageront 50 EGLD. Les 500 premiers utilisateurs qui participent au Staking verrouillé pour la première fois et s’abonnent au Staking d’EGLD pendant la période de promotion sont éligibles pour partager 50 EGLD.

Dans les deux cas, les récompenses EGLD de l’Activité 2 et de l’Activité 3 seront attribuées aux portefeuilles Binance des destinataires. Dans les deux semaines suivant la fin de la promotion.

Fait amusant, Binance se réserve le droit de disqualifier immédiatement tout participant qui montre des signes de comportement frauduleux.

« Réalisez vos opérations avec prudence. Vous êtes informé que Binance n’est pas responsable de vos pertes de trading.

En conséquence, le jeton EGLD se négocie à 271,91 $. Selon notre outil interne Crypto Online.

Jeux NFT Binance

Soit dit en passant, Binance s’est lancé dans le jeu NFT. Avec une offre initiale de jeu (IGO) prévue pour le 26 octobre 2021.

« Nous sommes ravis de partager notre exploit de lancement IGO. Actifs NFT exclusifs des meilleurs projets de jeux.

En effet, il s’agira d’un partenariat avec l’ensemble de l’écosystème hippique NFT De Race NFT.

Je me retire avec cette phrase de Sun Tzu : « Que vos plans soient sombres et impénétrables comme la nuit. Et quand vous bougez, frappez comme la foudre.

