Binance rejoint la Fintech colombienne

Selon un communiqué officiel, le plus grand échange de crypto au monde, Binance, rejoint Colombia Fintech. Et ainsi renforcer l’écosystème crypto en Colombie.

Plus précisément, Binance annonce son incorporation dans Colombia Fintech, une association d’entreprises Fintech en Colombie. Pratiquement, afin de renforcer la connaissance du monde crypto dans le pays.

De plus, pour ajouter l’expérience de Binance. A l’heure des progrès que connaît le secteur en termes de réglementation et d’adoption dans l’utilisation des cryptoactifs.

En fait, Bryan Benson, COO de Binance Colombie, a déclaré : « Nous sommes très heureux de faire partie d’un organisme qui soutient le développement financier sur les plateformes numériques. Et il promeut les bonnes pratiques dans le secteur financier. Ce qui est conforme à l’essence de Binance en tant qu’entreprise.”

“Sans aucun doute, faire partie de Colombia Fintech favorisera les bonnes pratiques et renforcera l’éducation à l’utilisation des crypto-monnaies en Colombie.”

Entrée de Binance dans la Fintech colombienne

À cet égard, Erik Rincón, président de Colombia Fintech a souligné : « Les entreprises Fintech sont la réponse immédiate au besoin d’innovation dans le système financier traditionnel. Permettre l’accès aux produits financiers à l’ensemble de la société ».

« De même, le leadership avec l’engagement de donner toute la pertinence à l’écosystème Fintech dans le cadre de la solution pour conjurer les effets de la crise sanitaire. Nous sommes convaincus de l’opportunité historique qui s’offre à nous, de démontrer qu’à travers l’inclusion financière numérisée, nous pouvons parvenir à une réactivation économique de nos sociétés.

Très important, les défis d’Erick Rincón sont grands à un moment où le monde entier fait face à la pire crise de son histoire en raison de la pandémie. Et l’écosystème Fintech n’y est pas étranger.

Curieusement, il y a déjà Binance en Colombie !

Plus d’inclusion financière est attendue

Pour sa part, Colombia Fintech a conclu que la technologie Blockchain était définitive ainsi que Fintech pour atteindre une plus grande inclusion financière dans le pays au cours de la dernière année. Attirer environ 1,44 million de personnes.

En fait, Erick Rincón : « Il existe déjà une grande adhésion dans la société, car il a été démontré qu’un segment important de la population utilise des solutions technologiques financières pour résoudre ses besoins.

En outre, il a ajouté: «Mais, dans les indicateurs d’inclusion, ce processus n’est montré qu’à partir des chiffres que la loi doit rapporter aux entités supervisées par la Superintendance financière. À l’exclusion des autres acteurs qui font partie du financement alternatif et qui devraient être pris en compte ».

D’ailleurs, l’association Colombia Fintech espère que, d’ici 2024, elles feront partie du boom que connaît la région, principalement le Brésil, l’Argentine et le Mexique. Qui déplacera 1 356 millions de dollars de bourses en trois ans. Et il prévoit que le mouvement d’argent dans les crypto-monnaies en Colombie sera de 92,7 millions de dollars pour la même année.

Croissance en termes d’utilisateurs

À cet égard, Bryan Benson a indiqué : « Depuis la création de Binance, nous avons travaillé à la création d’une communauté d’utilisateurs et de passionnés de crypto dans toute la région d’Amérique latine.

« Nous sommes fiers d’être le plus grand hispanophone aujourd’hui. Ce qui nous permet de nous concentrer sur la croissance de la marque et de nos produits, avec le soutien de millions d’utilisateurs. Cela nous a permis de réaliser des partenariats avec des institutions et aussi de livrer un produit localisé par pays en fonction des besoins de chacun ».

Je termine avec cette phrase de Bryan Benson : “Sans aucun doute, faire partie de Colombia Fintech favorisera les bonnes pratiques et renforcera l’éducation à l’utilisation des crypto-monnaies en Colombie.”

