Binance rejoint officiellement Colombia Fintech en tant qu’allié stratégique

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Selon Binance, ils fonctionneront en tant qu’alliés stratégiques de l’organisation et chercheront à renforcer à la fois l’éducation et l’approche juridique des crypto-monnaies en Colombie.

***

L’échange avec le plus grand volume d’opérations commerciales au monde, Binance, a annoncé aujourd’hui son incorporation dans le groupe d’entités qui font partie de Colombia Fintech, l’association d’entreprises du secteur des technologies financières dans le pays d’Amérique du Sud.

Cela a été annoncé par Binance aujourd’hui dans un communiqué officiel, où ils indiquent qu’ils deviennent des alliés stratégiques de l’organisation colombienne, afin de promouvoir et de renforcer l’éducation associée aux crypto-monnaies dans le pays, ainsi que le soutien en cours de route de la réglementation et adoption d’actifs cryptographiques en Colombie.

À cet égard, le directeur des opérations de Binance Colombie, Bryan Benson, a déclaré :

« Nous sommes très satisfaits de faire partie d’un organisme qui soutient le développement financier sur les plateformes numériques et promeut les bonnes pratiques dans le secteur financier, ce qui correspond à l’essence de Binance en tant qu’entreprise, car en plus d’être un échange solide, nous sommes des créateurs de la technologie. blockchain qui a un impact sur divers secteurs de l’économie. Sans aucun doute, faire partie de Colombia Fintech favorisera les bonnes pratiques et renforcera l’éducation à l’utilisation des crypto-monnaies en Colombie ».