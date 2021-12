Binance répertorie le JOE de TraderJoe avec des paires BTC, BUSD et USDT

Binance listera JOE, le jeton de plate-forme de TraderJoe, et ouvrira le trading pour les paires de trading JOE / BTC, JOE / BUSD et JOE / USDT à 11h00 UTC aujourd’hui, a annoncé la bourse. Les utilisateurs de Binance peuvent désormais commencer à déposer JOE en vue du trading. Les retraits de jetons ouvriront demain à 11h00 UTC.

Qu’est-ce que TraderJoe ?

TraderJoe est un DEX populaire sur Avalanche (AVAX / USD), fournissant des services de prêt et de prêt via BankerJoe. Les détenteurs de JOE peuvent miser le jeton pour gagner des frais de protocole et voter sur les propositions de gouvernance. Il n’y a pas de frais d’inscription.

Les origines

TraderJoe a été lancé par 0xMurloc et Cryptofish en juin 2021. Les pseudonymes de ses fondateurs voulaient créer une plateforme de trading unique et innovante qui fonctionnerait sur la blockchain Avalanche supérieure tout en servant un public international croissant à la frontière DeFi.

TraderJoe a attiré plus de 4 milliards de dollars d’actifs depuis son lancement. De plus, il bénéficie du soutien de certains des investisseurs les plus reconnus de l’industrie.

La marque Trader Joe symbolise l’innovation, la vitesse et la sécurité, la communauté d’abord et l’accessibilité DeFi pour tous.

Valeurs fondamentales de la marque

Restez léger et agile, construisez rapidement et ne faites jamais de compromis sur la sécurité Offrez une expérience DeFi à guichet unique, pour tout le monde Innovez à la frontière DeFi Repoussez les limites pour l’amélioration de la communauté

Trader Joe a été conçu comme une marque identifiable avec une personnalité qui dégage authenticité et chaleur. Il est une figure centrale de la communauté, dont les principaux outils sont l’innovation et le travail acharné, et il essaie toujours d’offrir de nouvelles et meilleures solutions et expériences.

La vision de Trader Joe

Trader Joe reste pertinent en innovant, en se développant rapidement et en construisant en toute sécurité. L’objectif ultime de l’écosystème est de créer une plate-forme commerciale, offrant aux utilisateurs une véritable expérience DeFi « à guichet unique ». Il permet d’échanger, de cultiver, de participer, de prêter, d’exploiter et d’emprunter, le tout en un seul endroit. Les utilisateurs de la plate-forme peuvent s’immerger dans une plate-forme de trading DeFi entièrement intégrée et hautement accessible.

Frais de trading Binance JOE

Binance offre actuellement une remise de 25 % sur les frais de négociation au comptant et une remise de 10 % sur les frais de négociation à terme USDⓈ-M.

