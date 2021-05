Binance répertorie SHIB, deviendra-t-il le prochain DOGE?

Compartir

Avec un rallye de 146,3% sur le graphique journalier et une forte volatilité à tous les niveaux, Shiba Inu (SHIB) a été coté sur Binance, Huobi et FTX. Presque immédiatement après l’annonce, la version «diabolique» de Dogecoin (DOGE) a connu de nouveaux sommets sans précédent et a évolué vers des bas et des sommets plus élevés, alors que la nouvelle de sa cotation se répandait.

SHIB fonctionne selon la norme ERC-20 avec environ 1 000 000 000 000 000 de pièces dans son offre totale. Cependant, les données de CoinGecko indiquent que l’offre réelle de Shiba Inu est inconnue. Auparavant, il était disponible sur l’échange décentralisé Uniswap.

Selon l’annonce officielle de Binance, SHIB et DOGE ont des similitudes, les deux sont considérés comme des monnaies «mèmes» et ont apparemment un fort soutien de leurs communautés respectives.

Contrairement à DOGE, Shiba Inu est le jeton natif de ShibaSwap et fera partie des incitations que les utilisateurs recevront pour échanger sur cet échange décentralisé. Binance affirme que l’ensemble de l’offre de Shiba Inu est déjà en pleine circulation.

L’échange a précisé qu’environ 60% de son approvisionnement est entre les mains des 5 principaux portefeuilles. Vous disposez donc d’un approvisionnement hautement centralisé, comme DOGE.

SHIB, le “tueur Dogecoin”?

Selon son site officiel, Shiba Inu est un projet communautaire «spontané» avec le potentiel d’être un «Dogecoin Killer». L’écosystème Shiba Inu sera composé de LEASH, un jeton d’approvisionnement limité, pour fournir aux utilisateurs des récompenses spéciales, et BONE, un jeton séparé avec des détails qui n’ont pas encore été révélés.

Les données fournies par “Shib Informer” affirment qu’au cours des dernières 24 heures, les détenteurs de SHIB sont passés à 283 500 avec une augmentation de 156% de son prix. À son apogée, le volume des transactions était suffisamment élevé pour placer ce jeton à la position 19, puis à la position 15 sur Coinmarketcap.

Source: ShibInformer

Si cela est vrai, les données prennent en charge le PDG de Binance Exchange, Changpeng Zhao. Il a dit ce qui suit sur la liste de Shiba Inu:

Certains ont soulevé des inquiétudes au sujet de l’inscription de $ SHIB. Nous suivons les utilisateurs. Il y a beaucoup d’utilisateurs qui l’exigent, au point qu’aujourd’hui nous manquons d’adresses de dépôt ETH à cause de SHIB. Cela ne s’est jamais produit auparavant avec aucune autre pièce ERC20. Ne l’approuvez pas. Risque super élevé. NFA.

“CZ” a précisé plus tard qu’il ne possède pas la pièce, mais cherche à fournir un “marché neutre”. La décision de l’échange a été largement critiquée. Beaucoup ont soulevé des questions similaires sur la légitimité du projet et, comme les opposants de DOGE, pensent que cela pourrait «nuire» à l’industrie de la cryptographie à long terme. L’économiste Michaël van de Poppe a déclaré ce qui suit:

Mon point de vue sur $ SHIB? Chacun devrait faire ce qu’il veut, quand il le souhaite. Cependant, des choses comme $ DOGE, $ SHIB, #SafeMoon détournent l’attention du futur décentralisé que nous essayons de construire. Et 90% des gens en perdront de l’argent.

Au moment d’écrire ces lignes, Shiba Inu se négocie à 0,000033 $ avec des gains massifs dans les périodes les plus basses et les plus élevées.

Prix ​​SHIB avec des gains significatifs après la liste des changements majeurs. Source: CoinGecko