Binance reprend les retraits de DOGE après le tweet d’Elon Musk

Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie par volume de transactions, a repris ses retraits de Dogecoin (DOGE/USD) après près de trois semaines de suspension de service. L’échange a révélé cette nouvelle via un article de blog plus tôt dans la journée, affirmant que le problème provenait d’une mise à jour du portefeuille DOGE le 10 novembre.

Soulignant la série d’événements qui ont finalement abouti au retrait du service de retrait, Binance a déclaré :

La vérité est qu’une combinaison de facteurs improbables a conduit à un problème imprévu qui n’a finalement affecté que Binance. Bref, si 1) votre plateforme avait inclus DOGE en 2019, à la v1.14.0 2) vous aviez des transactions bloquées dans le wallet 3) vous aviez mis à jour le wallet vers la v1.14.2 4) Et puis il a été mis à jour vers la v1.14.5 – vous pouvez avoir un problème.

L’échange a ajouté qu’il était confronté à tous les problèmes ci-dessus, entraînant 1 634 utilisateurs obtenant d’anciennes transactions en raison d’un conflit multi-portefeuille. Cependant, Binance a reconnu que ni lui ni l’équipe Dogecoin Core n’étaient en faute, car aucun d’eux n’était au courant du problème.

La solution à ce problème consistait à renvoyer des pièces dans d’anciennes transactions et à créer un nouveau portefeuille. Ces efforts ont duré 17 jours avant que Binance ne rétablisse discrètement les retraits le 27 novembre pour tester si la solution couvrait tout. Après s’être assuré que tout se passait bien, l’échange a rétabli le service aujourd’hui.

L’ambassadeur DOGE vient à la rescousse

Alors que Binance affirme avoir travaillé aux côtés de l’équipe de maintenance Dogecoin Core pendant 17 jours, un tweet de l’évangéliste DOGE Elon Musk semble avoir accéléré le travail.

Après avoir multiplié les plaintes des utilisateurs de DOGE, Musk s’est adressé à Twitter pour demander au PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), ce qui se passait.

Salut @cz_binance, qu’est-ce qui se passe avec tes clients Doge ? Cela semble louche. – Elon Musk (@elonmusk) 23 novembre 2021

En réponse, CZ a expliqué que la mise à jour du portefeuille DOGE était le problème. Il s’est excusé pour tout inconvénient et a laissé entendre que toutes les plateformes sont confrontées à des problèmes, rappelant à Musk que la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis a déclaré un jour que plus de 11 704 véhicules Tesla faisaient l’objet d’un rappel de sécurité en raison d’une faille dans le logiciel Tesla.

Musk a répondu qu’il n’utilise pas Binance car il a testé l’échange et a trouvé son enregistrement fastidieux. Il a ajouté qu’il n’avait porté le problème à l’attention de CZ qu’au nom de la communauté DOGE.

CZ a admis avoir été offensé lorsque Musk a déclaré que les opérations de Binance étaient louches, mais il est allé de l’avant et lui a fait pression pour qu’il essaie d’utiliser Binance.US même si son processus d’inscription était également fastidieux.

La publication Binance reprend les retraits de DOGE après la première apparition du tweet d’Elon Musk sur Invezz.