Binance resserre le processus de vérification des clients dans un contexte de pression pour la conformité réglementaire ⋆ Crypto new media

L’échange mondial de crypto-monnaie Binance déploie des exigences de vérification immédiates pour tous ses utilisateurs à l’appui de sa politique élargie de connaissance du client (KYC) et de ses efforts de lutte contre le blanchiment d’argent.

Dans une déclaration récente, la société a déclaré qu’elle resserrait la vérification des clients pour faire de Binance une plate-forme de cryptographie sûre.

L’échange crypto dit qu’il exige que tous ses utilisateurs passent par une vérification intermédiaire afin d’améliorer encore ses protocoles de gestion des risques et les protections des utilisateurs. L’accomplissement de cette nouvelle exigence implique la soumission de documents d’identité et de la photo de l’utilisateur pour la vérification faciale.

Les utilisateurs qui refusent de passer par les étapes de vérification supplémentaires ne pourront retirer des fonds, fermer des positions, annuler des commandes et échanger des jetons.

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré que l’échange de crypto-monnaies renforce ses exigences de vérification pour améliorer la sécurité de la plate-forme.

« Notre vision est de créer un écosystème durable et sûr pour tous les participants. Au cours des quatre dernières années, nous avons jeté les bases en investissant massivement dans la sécurité et la protection des utilisateurs, en soutenant les forces de l’ordre du monde entier avec des enquêtes de haut niveau et en aidant les victimes de cybercriminalité à récupérer des millions de dollars de fonds volés.

Cette décision intervient alors que Binance prend des mesures pour se conformer aux normes réglementaires sur divers territoires. La bourse fait actuellement l’objet d’un examen minutieux de la part des régulateurs financiers du monde entier.

Le mois dernier, la plate-forme a ajusté la limite de retrait quotidien de 2 Bitcoin à 0,06 Bitcoin pour les utilisateurs qui n’effectuent pas une vérification KYC complète.

Binance a également adopté d’autres mesures pour améliorer la protection des utilisateurs, notamment des plans visant à réduire l’effet de levier maximal de ses utilisateurs de 100x à 20x.

