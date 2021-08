Binance resserrement de la procédure KYC, The Screaming Sheep NFT + Plus d’actualités ⋆ Crypto new media

par

21 août 2021, 9h12

Source : AdobeStock / Archiviste

L’actualité des échanges

Échange de crypto Binance a annoncé avoir resserré les exigences de vérification des clients sur leurs plateformes, alors qu’ils étendent leur réponse à un examen réglementaire accru au cours des derniers mois. Avec effet immédiat, les nouveaux clients doivent fournir une pièce d’identité gouvernementale et passer la vérification faciale pour répondre à la vérification « intermédiaire » pour accéder aux services tels que les dépôts cryptographiques, les transactions et les retraits, tandis que les utilisateurs existants qui n’ont pas encore terminé la vérification intermédiaire verront leurs autorisations de compte temporairement modifiées. à « Retrait uniquement », avec des services limités au retrait, à l’annulation d’ordres, à la clôture de la position et au rachat jusqu’à ce qu’ils fournissent les documents nécessaires. Échange de crypto OKEx a annoncé le lancement d’un fonds de 10 millions de dollars pour aider à développer des projets play-to-earn (ou GameFi). Ils organiseront également un hackathon sur le thème “BUIDL IN METAFORCE” le 26 août, où l’équipe gagnante recevra 1 million de dollars de financement ainsi qu’un soutien supplémentaire de la part de l’échange, tel qu’un référencement avancé et un marketing promotionnel.

Nouvelles du TVN

Entreprise de médias sociaux et de marketing Bison courageux a annoncé un partenariat avec la plateforme de jetons non fongibles (NFT) Mettre les NFT sous tension pour faciliter la vente de la vidéo virale The Screaming Sheep en tant que TVN. Brave Bison a ajouté qu’il représentait la vidéo de The Screaming Sheep depuis un certain nombre d’années et qu’il avait travaillé avec le propriétaire de la vidéo pour licencier le contenu à des marques et à des organisations. Il a fait valoir que la vidéo est désormais considérée comme l’un des contenus viraux les plus célèbres d’Internet.

L’actualité des adoptions

Banque de détail Groupe bancaire Lloyds a publié un poste de directeur principal en monnaie numérique et innovation pour explorer les opportunités d’investissement. Le responsable développera des cas d’utilisation des paiements et lancera des affaires ou des investissements autour des monnaies numériques, selon la publication.

Actualités DeFi

Société de garde de crypto Ancrage a annoncé qu’il proposait des services de vote sur la gouvernance de la blockchain, à commencer par le projet de financement décentralisé (DeFi) (AAVE). Les institutions et les détenteurs de jetons peuvent utiliser le portail de gouvernance d’Anchorage pour participer aux décisions de gouvernance en chaîne essentielles au protocole de prêt Aave, car le système utilise une clé de vote distincte afin que les actifs numériques puissent rester en toute sécurité dans le stockage. Réseau de stockage et de calcul décentralisé cross-blockchain Aleph.im a annoncé la sortie de l’indexation décentralisée pour la blockchain Solana (SOL). Ils ont déclaré que jusqu’à présent, les applications construites sur Solana devaient s’appuyer sur leurs propres solutions d’indexation centralisées nécessitant des coûts élevés pour le matériel physique, des connexions Internet incroyablement rapides et une puissance de calcul, tandis qu’Aleph.im fournit une alternative décentralisée.

Actualités minières

Société de minage de crypto Chaîne de blocs Argo a déposé une demande Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) l’autorisation de vendre des American Depositary Shares (ADS). S’il est approuvé, ce serait leur secondaire Nasdaq cotation, et se négocierait sous le symbole « ARBK ».

Nouvelles d’investissement

Protocole automatisé décentralisé basé sur les teneurs de marché Coup de chaîne a levé 6 millions de dollars dans un tour de table mené par une société de capital-risque Entreprises-cadres. Les fonds iront à l’acquisition de talents de Chainflip, aux campagnes de marketing et à la garantie que le produit a fait l’objet d’audits et d’examens solides avant son lancement.

