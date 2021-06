Binance

Binance restreignant les services pour les utilisateurs en Ontario, Canada en raison de ses « efforts de conformité »

Le principal échange de crypto-monnaie Binance ajoute maintenant l’Ontario, Canada à sa liste de pays restreints qui incluent les États-Unis pour des raisons réglementaires. À partir du 26 juin, Binance ne fournira plus ses services aux utilisateurs basés en Ontario.

« Dans le cadre de nos efforts continus de conformité, Binance a mis à jour ses conditions d’utilisation pour prévoir que l’Ontario (Canada) est devenu une juridiction restreinte, à compter du 2021-06-26 à 3:59:59 AM (UTC). Malheureusement, Binance ne peut plus continuer à servir les utilisateurs basés en Ontario », indique l’annonce officielle.

Les utilisateurs basés en Ontario sont maintenant invités à fermer tous leurs postes actifs d’ici le 31 décembre 2021.

Selon les conditions de l’échange, Binance exige que les utilisateurs s’assurent qu’ils ne sont ni un utilisateur américain ni un utilisateur basé en Ontario (Canada) et qu’ils n’agissent pas au nom de l’utilisateur basé aux États-Unis ou en Ontario lors de l’inscription pour utiliser un Compte Binance.

Pendant ce temps, les mineurs de Bitcoin en Chine pendant la répression en cours contre le commerce et l’exploitation minière quittent le pays pour s’installer à l’étranger et choisissent le Texas, la Floride et le Canada. Les régions plus froides comme le Canada, la Scandinavie et la Russie offrent des températures tempérées ou même polaires, qui aident à garder les chips au frais. Bien que cela aide à réduire la consommation d’électricité, cela élimine également les coûts de refroidissement.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.