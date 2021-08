Binance

Binance restreint le trading à terme pour tous les résidents de Hong Kong, limitant également la création de nouvelles clés API

Binance a qualifié ses dernières « mesures proactives » conformément aux dernières exigences du secteur qui aideront à établir les meilleures pratiques de conformité crypto dans le monde entier.

L’échange de crypto-monnaie Binance a annoncé vendredi qu’il restreignait l’accès à sa plate-forme aux résidents de Hong Kong avec effet immédiat.

“Nous restreindrons les utilisateurs de Hong Kong en ce qui concerne les produits dérivés (y compris tous les contrats à terme, options, produits sur marge et jetons à effet de levier) conformément à notre engagement de conformité.”

Les utilisateurs de Hong Kong auront également un délai de grâce de 90 jours, qui sera annoncé ultérieurement, pour fermer leurs positions ouvertes. Pendant cette période, aucun nouveau poste ne sera autorisé à ouvrir.

“C’est l’une des nombreuses mesures proactives que Binance prend pour aider à établir les meilleures pratiques de conformité crypto dans le monde”, a déclaré le PDG Changepeng Zhao.

Pendant ce temps, comme l’a noté Jason Choi du fonds crypto The Spartan Group plus tôt cette semaine, la plate-forme de dérivés cryptographiques FTX n’autorise l’enregistrement depuis Hong Kong que pour les investisseurs professionnels, comme proposé par le gouvernement en mai.

Garantir un environnement commercial sûr

Plus tôt dans la matinée, Binance a également annoncé la mise à jour de ses services API.

Conformément aux changements, la principale plate-forme de trading crypto limite la création de nouvelles clés API par les comptes qui n’ont terminé que la vérification de base du compte à compter du 9 août à 03h00 (UTC).

Pour les comptes qui n’ont pas terminé la vérification d’identité, toutes les clés API existantes seront désactivées après le 23 août à 00h00 (UTC).

Binance a attribué ces changements à « assurer un environnement commercial sûr et équitable pour tous les utilisateurs et rester conforme aux dernières exigences du secteur ».

La bourse a récemment mis en œuvre des mesures KYC (connaître son client), en vertu desquelles elle a considérablement réduit le nombre d’utilisateurs non vérifiés BTC pouvant retirer en une journée. Jusqu’au 27 juillet, les utilisateurs de compte de base qui n’avaient pas terminé leur KYC pouvaient retirer 2 BTC par jour, mais depuis lors, il a été réduit à seulement 0,06 BTC.

Comme nous l’avons signalé, Binance a pris des mesures concrètes pour se conformer à la réglementation après avoir été critiquée par le contrôle réglementaire du monde entier.

Apporter des paiements crypto aux commerçants

Au milieu de cela, l’échange s’est associé à la passerelle crypto-fiat Alchemy Pay pour permettre à ses utilisateurs d’effectuer des paiements crypto sur la plate-forme de commerce électronique Shopify et d’autres réseaux.

Ce partenariat facilite un pont de paiement entre crypto et fiat, permettant aux utilisateurs de Binance Pay d’envoyer et de recevoir des paiements dans plus de 40 actifs cryptographiques pris en charge, comme annoncé cette semaine.

C’était juste en mars lorsque Binance Pay a ajouté des fonctionnalités permettant aux commerçants d’accepter les paiements cryptographiques, et le mois précédent, il a lancé les paiements peer-to-peer.

Pendant ce temps, Alchemy Pay opère dans 18 pays dans le but de favoriser l’adoption de la cryptographie dans les institutions financières et les réseaux marchands, couvrant déjà le géant du commerce électronique Shopify, Pricerite de Hong Kong, Arcadier SaaS, Ce La Vi de Singapour, QFPay et d’autres.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.